ASV jūras spēki apturējuši Venecuēlas naftas kuģu pārvietošanos, faktiski nobloķējot valsts galveno ekonomikas artēriju
ASV prezidenta Donalds Tramps otrdien, 16. decembrī, paziņoja par Venecuēlas jūras blokādi, kuras ietvaros apturēta visu valsts tankkuģu pārvietošanās.
Sev piederošajā vietnē "Truth Social" Tramps paziņoja, ka ASV Venecuēlas piekrastē izvietojusi "lielāko armādu Dienvidamerikas vēsturē", lai bloķētu Venecuēlas naftas kuģu kustību. Šīs operācijas mērķis, kā šķiet, ir Venecuēlas diktatora Nikolasa Maduro gāšana, jo naftas eksports ir galvenais Venecuēlas ekonomikas balsts.
"Režīms izmanto ienākumus no naftas pārdošanas, lai finansētu terorismu, cilvēku tirdzniecību, slepkavības un nolaupīšanas," norādīja Tramps.
Demokrātu kongresmenis Žakvins Kastro norāda, ka "jūras blokāde ir nepārprotams kara pieteikums". "Tas ir karš, kuru Kongress nav apstiprinājis un kuru amerikāņu tauta nevēlas," pauda politiķis. Līdzīgas bažas pauda arī senators Marks Varners, kurš uzsvēra, ka "šāda rīcība atsauc atmiņā ASV neveiksmīgās militārās un politiskās iejaukšanās Latīņamerikā pēdējo simts gadu laikā".
Jāatgādina, ka Latīņamerikas piekrastē ASV patlaban izvietojusi gandrīz 15 000 karavīru. Tāpat ASV ir veikušas 25 triecienus pret kuģiem, nogalinot 95 cilvēkus. Kā oficiāli apgalvo Trampa administrācija, triecieni veikti, lai it kā "cīnītos pret narkotiku kontrabandu". Tikmēr Trampa biroja vadītāja Sūzija Vailsa otrdien žurnālam "Vanity Fair" vaļsirdīgi atzina, ka Tramps "vēlas turpināt spridzināt laivas, līdz Maduro padosies". "Un cilvēki, kas šajā jautājumā ir daudz gudrāki par mani, saka, ka viņš to darīs," pauda Vailsa.
Paralēli "narkotiku apkarošanai" Venecuēlā, Tramps novembrī apžēloja Hondurasas prezidentu Huanu Orlando Ernandesu, kuram pagājušajā gadā ASV tiesā tika piemērots 45 gadu ilgs cietumsods par kokaīna kontrabandu.
Venecuēlas ekonomika lielā mērā balstās uz naftas sektoru, kas tika nacionalizēts 20. gadsimta 70. gados. Lai gan 90. gados režīms centās piesaistīt ārvalstu investīcijas, 2007. gadā bijušā Venecuēlas vadoņa Hugo Čavesa valdība piespieda kompānijas atteikties no šī plāna. Mūsdienās Nikolasa Maduro režīms turpina naftas tirdzniecību ar tādām valstīm kā Kuba un Ķīna, piedāvājot tām lētu naftu.