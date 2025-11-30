Tramps paziņojis, ka apžēlos bijušo Hondurasas prezidentu, kas notiesāts par narkotiku tirdzniecību
Donalds Tramps ir paziņojis, ka apžēlos bijušo Hondurasas prezidentu Huanu Orlando Ernandesu, kurš pagājušajā gadā ASV tiesā tika notiesāts par narkotiku tirdzniecību.
ASV prezidents par šo soli paziņoja piektdien savos sociālajos tīklos, norādot, ka pret Ernandesu ir izturējies "ļoti skarbi un netaisnīgi". Ernandess 2024. gada martā tika atzīts par vainīgu kokaīna kontrabandā ASV un automātu glabāšanā. Viņam tika piespriests 45 gadu cietumsods un 8 miljonu dolāru liela soda nauda.
Hernandess bija Hondurasas prezidents no 2014. līdz 2022. gadam, 2022. gada aprīlī tika izdots ASV, lai stātos tiesā par narkotiku tirdzniecības tīkla vadīšanu un simtiem tonnu kokaīna kontrabandas importu ASV. Tiesas procesa laikā Ņujorkas prokurori paziņoja, ka Hernandess pieņēma miljoniem dolāru kukuļos no narkotiku tirgotājiem, lai pasargātu viņus no cietumsoda.
Kopš 2022. gada Hondurasu pārvalda prezidents Ksiomara Kastro, kurš ir izveidojis ciešas saites ar Kubu un Venecuēlu. Tāpat Kastro sadarbojies ar ASV, saglabājot ar to ilgstošu izdošanas līgumu. Viņas valstī atrodas arī ASV militārā bāze, kas iesaistīta starptautiskās organizētās noziedzības apkarošanā reģionā.