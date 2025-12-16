Ungārija bloķē ES paziņojumu par savienības paplašināšanos: negribam te Ukrainu!
Ungārija nobloķējusi Eiropas Savienības (ES) ikgadējo nostājas dokumentu par paplašināšanās procesu, jo Budapešta noraida sarunas ar Ukrainu par pievienošanos ES, otrdien paziņoja Dānijas Eiropas lietu ministre Marī Bjerre.
Ungārijas premjerministra Viktora Orbāna valdība paziņojusi, ka tā neatbalstīs pozitīvu vērtējumu par procesu virzību Ukrainā, sacīja Dānijas ministre. Taču šo izvērtējuma elementu nevarēja svītrot, jo to bija atbalstījušas visas pārējās ES valstis, pauda Bjerre. Dānija šobrīd ir ES prezidējošā valsts.
"Mums ir 26 dalībvalstis, kas izrāda stingru atbalstu Ukrainai, un Ukraina sniedz rezultātus," konsultāciju gaitā Briselē klāstīja Bjerre. Formulējums par Ukrainu ir "taisnīgs un godīgs", norādīja ministre.
Vācijas pārstāvis Gunters Krihbaums kritizēja Ungārijas rīcību kā "aizvien destruktīvāku" un pārmeta Budapeštai, ka tā bremzē ES darbību.
Ungārijas veto Ukrainas jautājumā nozīmē, ka Kijiva nevar cerēt uz oficiālu sarunu kārtu sākšanu par pievienošanos ES.
Tomēr Bjerre uzsvēra, ka pievienošanās process virzās uz priekšu, jo darbs notiek neoficiāli. "Tas nozīmē, ka Ukrainai tiek dotas instrukcijas par to, kā veikt reformas, ko sasniegt, par to, ko lielākā daļa dalībvalstu vēlas, lai valsts sasniegtu," teica Bjerre, raksturojot pievienošanās procesu kā "ļoti dzīvu".
Tas arī nozīmē, ka valsts varētu ļoti ātri panākt progresu, ja Ungārija kādā brīdī no sava veto atteiktos.