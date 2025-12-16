Vācijas raidsabiedrība "Deutsche Welle" Krievijā atzīta par "nevēlamu organizāciju"
Krievijas varasiestādes par "nevēlamu organizāciju" atzinušas Vācijas raidsabiedrību "Deutsche Welle" (DW), liecina Krievijas Tieslietu ministrijas reģistra informācija. Šo statusu organizācijām piešķir Ģenerālprokuratūra, un pēc tam Tieslietu ministrija tās iekļauj to organizāciju sarakstā, kuru darbība Krievijas teritorijā atzīta par "nevēlamu".
"Pašreizējais, kārtējais Krievijas režīma mēģinājums apklusināt brīvos medijus liecina par to, cik maz tas respektē vārda brīvību un cik ļoti baidās no neatkarīgas informācijas," komentējot Krievijas varasiestāžu lēmumu, pauda DW izpilddirektore Barbara Masinga.
"Neskatoties uz Krievijas valdības cenzūru un bloķēšanu, "Deutsche Welle" ar tās piedāvājumu krievu valodā ir vairāk lietotāju nekā iepriekš," norādīja raidsabiedrības pārstāve. "Mēs turpināsim neatkarīgu žurnālistiku - par agresijas karu pret Ukrainu un citām tēmām, par kurām informācija Krievijā ir maz pieejama. Lai cilvēki paši varētu veidot savu viedokli."
DW atzīšana par "nevēlamu organizāciju" Krievijā liecina, ka "Krievijas vadība baidās no neatkarīgas informācijas, jo īpaši par iebrukuma karu pret Ukrainu", norādīja Vācijas valdības preses sekretārs Štefans Kornēliuss. 2022. gada martā DW Krievijā tika pasludināta par "ārvalstu aģentu".
Iepriekš Krievijā tika aizliegta DW apraide, bloķēti DW raidījumi visās valodās internetā Krievijā, un mediju uzņēmuma studija Maskavā bija spiesta pārcelties ārpus Krievijas.