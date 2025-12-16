Baltijas valstis “Forbes” ietekmīgāko sieviešu sarakstā pārstāv vien Lietuva
ASV biznesa žurnāls "Forbes" par šogad pasaulē ietekmīgāko sievieti atzinis Eiropas Komisijas priekšsēdētāju Urzulu fon der Leienu, bet no Baltijas valstīm vienīgā topā iekļautā sieviete ir Lietuvas premjerministre Inga Ruginiene, kas ieņem 81. vietu.
"Forbes", kas simt pasaulē ietekmīgāko sieviešu sarakstu publicēja 22. reizi, norādīja, ka pēc tam, kad jūlijā no amata atkāpās korupcijas skandālā iesaistītais Lietuvas premjerministrs Gintauts Palucks, Lietuvai bija vajadzīgs līderis, kas atjaunotu stabilitāti un pārliecību, un politikas jaunpienācēja Ruginiene ātri izveidoja valdību. Politiķu vidū Ruginiene ieņem 13. vietu.
Otra ietekmīgākā sieviete "Forbes" vērtējumā ir Eiropas Centrālās bankas prezidente Kristīne Lagarda. Leiena un Lagarda pirmās divas vietas "Forbes" veidotajā sarakstā ieņem kopš 2022. gada.
Par trešo ietekmīgāko sievieti šogad atzīta Japānas premjerministre Sanaje Takaiči, kas amatā stājās oktobrī.
Ceturtajā vietā ierindota Itālijas premjerministre Džordža Meloni, piektajā vietā ir Meksikas prezidente Klaudija Šeinbauma un sestajā vietā ir globālā konsultāciju uzņēmuma "Accenture" vadītāja Džūlija Svīta. Pirmajā desmitniekā ir arī ASV autobūves kompānijas "General Motors" vadītāja Mērija Barra, finanšu grupas "Citigroup" vadītāja Džeina Freizere, investīciju kompānijas "Fidelity Investments" vadītāja Ebigeila Džonsone un tehnoloģiju uzņēmuma "Advanced Micro Devices" vadītāja Līza Su.
11. vietā ir filantrope Makenzija Skota, 20. vietā ierindota kosmosa kompānijas "SpaceX" prezidente Gvina Šotvela, 21. vietu ieņem mūziķe Teilore Svifta, 38. vietā ir aizsardzības rūpniecības uzņēmuma "Northrop Grumman" vadītāja Ketija Vordena, 50. vietā ir Ķīnas sociālās platformas "TikTok" māteskompānijas "ByteDance" finanšu direktore Džūlija Gao, Apvienoto Arābu Emirātu lielākās bankas "First Abu Dhabi Bank" grupas vadītāja Hana al Rostamani ierindota 65. vietā, 71. vietā ir slavenība un uzņēmēja Kima Kardašjana, Dānijas premjerministre Mete Frederiksena ierindota 84. vietā, savukārt 92. vietu ieņem Pasaules Tirdzniecības organizācijas ģenerāldirektore Ngozi Okondžo-Iveala.
Pasaules simt ietekmīgāko sieviešu topu noslēdz sievietes no "Netflix" un "Sony Pictures Animation" veidotās animācijas filmas "KPop Demon Hunters".
Ietekmīgāko sieviešu saraksta veidošanā "Forbes" ņēma vērā četrus galvenos rādītājus: naudu, plašsaziņas līdzekļus, ietekmi un ietekmes sfēras. Politisko līderu gadījumā tika ņemts vērā iekšzemes kopprodukts un iedzīvotāju skaits; uzņēmumu vadītāju gadījumā izšķiroši bija ieņēmumi, novērtējums un darbinieku skaits. Visām tika analizēti pieminējumi plašsaziņas līdzekļos.
Simt ietekmīgāko sieviešu topā 17 jaunpienācējas, kuru kopējā ekonomiskā ietekme ir 37 triljoni ASV dolāru (31,5 triljoni eiro) un kuras ietekmē vairāk nekā vienu miljardu cilvēku.