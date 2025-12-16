"Z" kanāli sēro par Ukrainas vēsturisko triecienu krievu zemūdenei, daži apsver bēdas slīcināt pudelē
Krievijas "Z" kanāla patriotiem ir jauna grandioza "vilšanās" sakarā ar Ukrainas jūras drona triecienu Krievijas kara flotes zemūdenei.
Ukrainas Aizsardzības spēki veica vēl nebijušu operāciju, ar zemūdens droniem uzbrūkot Krievijas zemūdenei tieši ostas akvatorijā. "Z" kanāli un Krievijas propagandistu reakcija uz šīm ziņam bija asa. Operācijas laikā tika uzbrukts "Varšavjanka" klases zemūdenei, vienai no Krievijas Melnās jūras flotes galvenajām vienībām. Operācijas videoieraksti Krievijas "Z" kanālos izraisīja patiesu histēriju.
Viens no autoriem rūgti atzina, ka drons trāpīja zemūdenei visneaizsargātākajā vietā – netālu no pakaļgala, kur atrodas propelleris, vertikālās un horizontālās stūres.
"Ja tā tiešām ir, tad pat bez tieša trieciena korpusam šīs kritiski svarīgās sastāvdaļas varēja tikt nopietni bojājumus. Tas nozīmē, ka "Kaļibr" bāzes kuģis uz ilgu laiku, ja ne uz visiem laikiem, nebūs ierindā," viņš rakstīja. Citi gāja vēl tālāk un būtībā norakstīja visu Krievijas floti.
"Z" kanāls ar grandiozo nosaukumu "Valsts jūras vara" sāka apgalvot, ka Krievijai kuģi nemaz nav vajadzīgi, jo tai frontē ir "gaļa" — uzbrucēji. "Mums tas vēl būs jāiztur. Krievija ir sauszemes lielvalsts, un mums galvenais ir uzturēt mūsu kājniekus. Galu galā tā mūs "izvilks" cauri, un tas arī atrisinās Ukrainas piekļuvi jūrai. Un, runājot par cenu... Mēs nevilcināsimies maksāt cenu," rakstīja kanāls.
Grūti iedomāties atklātāku savas bezpalīdzības atzīšanu jūrā. Daži propagandisti pat paziņoja par nodomu pēc notikušā nodoties dzeršanai. "Z" kanāli arī sāka izplatīt teoriju, ka trieciens nav trāpījis zemūdenei, bet gan molam. Nav pierādījumu, kas apstiprinātu šo informāciju.
Spriežot pēc SBU publicētā operācijas video, sprādziens bija ārkārtīgi spēcīgs, detonējot tiešā "Varšavjankas" tuvumā. Varbūtība, ka kuģis netika bojāts, šķiet ļoti apšaubāma. Var secināt, ka Ukraina metodiski liedz Krievijai iespēju apdraudēt to no jūras. Šī zemūdene ir viena no "Kaļibr" spārnoto raķešu bāzes kuģiem, kas regulāri apšauda miermīlīgas Ukrainas pilsētas. Šīs klases zemūdenes, kas zemās novērojamības dēļ pazīstamas kā "Melnais caurums", maksā aptuveni 400 miljonus ASV dolāru, un ņemot vērā noteiktās starptautiskās sankcijas, līdzīgas zemūdenes būvniecība tagad varētu izmaksāt līdz pat 500 miljoniem ASV dolāru. Šī konkrētā "Varšavjanka" jau ir bijusi spiesta slēpties Novorosijskā. Pēc virknes virszemes dronu uzbrukumiem Krievijas flote faktiski pameta Sevastopoles līci okupētajā Krimā. Tagad krieviem būs jāatvelk savas flotes paliekas vēl tālāk, cerot, ka ukraiņi tās tur nesasniegs.
Jauns.lv jau vēstīja, ka Ukrainas Drošības dienests (SBU) pirmo reizi SBU zemūdens aparāti "Sub Sea Baby" 15. decembrī uzspridzināja Krievijas "Varšavjanka" klases zemūdeni, kuras vērtība ir vismaz 400 miljoni ASV dolāru, un zemūdene faktiski ir izsista no ierindas.