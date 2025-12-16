Tikai 9% ukraiņu tic kara beigām līdz 2026. gada sākumam
Trīs ceturtdaļas ukraiņu uzskata par nepieņemamu miera plānu, kas neietver drošības garantijas, paredz Ukrainas karaspēka izvešanu no Doneckas apgabala un ierobežo Ukrainas armijas karavīru skaitu, liecina Kijivas Starptautiskā socioloģijas institūta aptauja.
Aptauja notika no 26. novembra līdz 13. decembrim, un tajā piedalījās 547 respondenti visos Kijivas kontrolētajos Ukrainas apgabalos. Aptaujas rezultāti publicēti pirmdien.
72% ukraiņu ir gatavi piekrist miera plānam, kas paredz kara apturēšanu pašreizējā frontes līnijā un drošības garantijas Ukrainai, oficiāli neatzīstot okupētās teritorijas par Krievijas sastāvdaļu. Savukārt 14% aptaujāto noraidīja šādu plānu.
Tikai 9% respondentu sagaida, ka Krievijas uzsāktais karš beigsies līdz 2026. gada sākumam. 14% respondentu sagaida, ka tas notiks nākamā gada pirmajā pusē, bet 11% aptaujāto uzskata, ka 2026. gada otrajā pusē. Tikmēr 32% respondentu domā, ka karš varētu beigties 2027. gadā vai vēlāk. Katrs trešais respondents uz šo jautājumu atbildēja "nezinu".
Aptauja liecina, ka 63% ukraiņu ir gatavi paciest karu tik ilgi, cik tas būs nepieciešams. Vēl 15% ir gatavi izturēt sešus mēnešus vai dažus mēnešus, bet 1% - aptuveni gadu. Uz šo jautājumu nevarēja atbildēt 21% respondentu.
Saskaņā ar aptauju prezidentam Vladimiram Zelenskim uzticas 61% respondentu, bet 32% neuzticas. Oktobra sākumā uzticības reitings bija gandrīz identisks - attiecīgi 60% un 35%.
Jautāti par iespējamām prezidenta vēlēšanām, 57% respondentu atbildēja, ka tās varētu notikt tikai pēc miera līguma noslēgšanas un pilnīgas kara izbeigšanas. 25% aptaujāto atbalsta vēlēšanu rīkošanu gadījumā, ja tiks noslēgts pamiers un garantēta drošība, bet tikai 9% ukraiņu uzskata, ka vēlēšanas būtu jārīko pat tad, ja turpinās karadarbība.