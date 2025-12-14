Volodimira Zelenska sarunas Berlīnē ar ASV pārstāvjiem atsāksies pirmdien.
Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska sarunas Berlīnē ar ASV delegāciju, kurā ir arī prezidenta Donalda Trampa īpašais sūtnis Stīvs Vitkofs un Trampa znots Džareds Kušners, turpināsies pirmdien, paziņoja Zelenska padomnieks komunikācijas jautājumos Dmitro Litvins.
Abu pušu sarunas svētdien ilga piecas stundas, un "viņi ir vienojušies tās turpināt rīt", svētdienas vakarā žurnālistiem teica Litvins.
Sākoties sarunām, Zelenskis sociālajā tīklā "Facebook" publicēja fotogrāfijas, kurās redzama Ukrainas delegācija, kurai pievienojies Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs, un ASV pārstāvji, viņu vidū Vitkofs, Kušners un NATO spēku virspavēlnieks Eiropā ASV ģenerālis Aleksuss Grinkevičs.
Vācijas mediji vēsta, ka pēc ievadvārdiem Mercs sarunu telpu atstājis.
Jau ziņots, ka Zelenskis svētdien ieradās Berlīnē, lai ar ASV pārstāvjiem turpinātu sarunas par iespējām izbeigt karu Ukrainā.
Plašsaziņas līdzekļi vēsta, ka pirmdien Berlīnē gaidāms samits, kurā piedalīsies Zelenskis un vairāku Eiropas valstu līderi.