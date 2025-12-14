Pagaidām nav informācijas par nogalināto skaitu.
Pasaulē
Šodien 12:23
Austrālijā diviem uzbrucējiem apšaudot ebreju svētku pasākumu, deviņi nogalinātie
Austrālijā, Sidnejas Bondi pludmalē, svētdien divi uzbrucēji apšaudījuši ebreju Hanukas svētku pasākumu, nogalinot deviņus un ievainojot vēl deviņus cilvēkus, pavēstījusi policija.
Policisti atklājuši uguni uz uzbrucējiem, vienu no viņiem nogalinot, bet otru ievainojot.
Apšaudē ar uzbrucējiem ievainoti divi policisti. Ievainotais uzbrucējs ir kritiskā stāvoklī. Policija viņu aizturējusi.
Ir aizdomas, ka pludmalē izvietotas sprāgstierīces, tāpēc policija pārbauda notikuma vietu.
Tīmeklī izplatītajā videoierakstos redzams, kā divi bruņoti vīrieši atklāj uguni no tiltiņa, kas savieno autostāvvietu ar pludmali, cilvēki bēg, kā ari dzirdami kliedzieni.
Laikraksts "The Sydney Morning Herald" ziņo, ka raidīti vairāki desmiti šāvienu.