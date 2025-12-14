Policija pavēstīja, ka iespējams, uzbrucējs bijis vecumā no 30 līdz 40 gadiem un viņa seju segusi maska.
Apšaudē ASV universitātē divi nogalinātie
Apšaudē universitātē ASV Rodailendas štata Providensā sestdien nogalināti divi un ievainoti astoņi studenti, paziņoja policija.
Uzbrucējs, kas bijis ģērbies melnās drēbēs, atklājis uguni uz studentiem mācību telpā Brauna universitātē, bet pēc tam atstājis augstskolas teritoriju kājām un tiek meklēts.
Policija pavēstīja, ka iespējams, uzbrucējs bijis vecumā no 30 līdz 40 gadiem un viņa seju segusi maska.
Ievainotie ir kritiskā, bet stabilā stāvoklī, paziņoja Providensas mērs Brets Smailijs.
Nav ziņu, kas bijis uzbrucējs un kādi bijuši viņa motīvi. Uzbrukums notika laikā, kad universitātē notika eksāmeni.