Irānā aizturēta Nobela Miera prēmijas laureāte Nargesa Mohammadi
Irānas drošības spēki piektdien aizturējuši Nobela Miera prēmijas laureāti, sieviešu tiesību aktīvisti Nargesu Mohammadi, pavēstīja viņas atbalstītāji.
Aktīvistes fonds platformā "X" paziņoja, ka Mohammadi un vairāki citi aktīvisti aizturēti advokāta Khosrova Alikordi piemiņas ceremonijā. Viņš pagājušajā nedēļā tika atrasts miris savā kabinetā.
Mohammadi vīrs Taghi Rahmani, kas dzīvo Parīzē, paziņoja, ka viņa sieva aizturēta Mešhedā, Irānas austrumos. Reizē ar viņu aizturēta arī pazīstamā aktīviste Sepide Goliana.
45 gadus vecais advokāts Alikordi bija pazīstams ar to, ka uzņēmās sarežģītas lietas, tostarp aizstāvēja cilvēkus, kuri tika aizturēti, varasiestādēm vēršoties pret protestiem 2022. gadā. Viņa līķi atrada 5. decembrī, un tiesību aizstāvju grupas ir aicinājušas rūpīgi izmeklēt viņa nāvi.
Norvēģijā bāzētā nevalstiskā organizācija "Iran Human Rights" norādīja, ka pastāv lielas aizdomas, ka viņa slepkavībā iesaistīta Irānas valsts.
ASV bāzētā irāņu cilvēktiesību aktīvistu organizācija HRANA publicēja kadrus, kuros redzams, kā Mohammadi bez galvassegas, kas Irānā sievietēm ir obligāti jānēsā sabiedriskās vietās, piedalās piemiņas ceremonijā kopā ar citiem Alikordi atbalstītājiem.
HRANA ziņo, ka aktīvisti izkliedza tādus saukļus kā "Lai dzīvo Irāna!", "Mēs cīnāmies, mēs mirstam, mēs nepieņemam pazemojumus!" un "Nāve diktatoram!".
Citos video, ko demonstrēja persiešu valodā raidošie televīzijas kanāli ārpus Irānas, redzams, kā Mohammadi uzrāpjas uz automašīnas un caur mikrofonu mudina cilvēkus skandēt saukļus.
53 gadus vecā Mohammadi, kura pēdējo reizi tika aizturēta 2021. gada novembrī, lielāko daļu pēdējās desmitgades ir pavadījusi aiz restēm. 2024. gada decembrī viņa tika nosacīti atbrīvota no cietuma.
2023. gadā Nobela prēmiju Oslo viņas vārdā saņēma viņas bērni, kurus viņa nav redzējusi 11 gadus. Pagājušajā mēnesī Mohammadi paziņoja, ka viņai ir uz visiem laikiem aizliegts izbraukt no Irānas.
Viņa turpina ignorēt prasības par galvassegu valkāšanu, uzrunā ārvalstu auditoriju videokonferencēs un tiekas ar aktīvistiem visā Irānā.