Eirogrupas vadītājs Kiriaks Pierrakakis
Šodien 22:08
Grieķijas ministrs Pierrakakis vadīs eirozonas finanšu ministru grupu
Grieķijas finanšu ministrs Kiriaks Pierrakakis uz nākamajiem divarpus gadiem ceturtdien ievēlēts par jauno eirozonas finanšu ministru grupas jeb Eirogrupas priekšsēdētāju.
Eirogrupa, kā sastāvā ir finanšu ministri no 20 Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm, kas izmanto vienoto valūtu, reizi mēnesī tiekas neoficiāli, lai saskaņotu ekonomikas politiku un apspriestu galvenos jautājumus. Šīs grupas priekšsēdētājs tiek uzskatīts par ietekmīgu koordinatoru un pārstāvi sakariem ar presi.
Pierrakakis nomainīs šajā amatā īru Paskalu Donohū, kas novembrī paziņoja par atkāpšanos no amata, lai strādātu Pasaules Bankā. Viņš atkāpās arī no Īrijas finanšu ministra amata.
Pierrakakis ir izpelnījies atzinību kā Grieķijas digitālās transformācijas virzītājs un birokrātijas samazinātājs. Viņš izpelnījās arī Eiropas atzinību par efektīvu vakcinācijas pārvaldību koronavīrusa pandēmijas laikā.