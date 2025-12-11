Nobela miera prēmijas laureāte pēc vairāku mēnešu slēpšanās ieradusies Oslo un uzrunājusi pasauli ar spēcīgu runu. VIDEO
Pēc vairāku mēnešu slēpšanās Oslo ieradusies Nobela miera prēmijas laureāte un Venecuēlas opozīcijas līdere Marija Korina Mačado. Atklātā intervijā viņa pastāstīja, ka grasās atgriezties savā dzimtenē "īstajā brīdī" un pauda uzskatu, ka Venecuēlas diktators Nikolass Maduro Venecuēlas tautai pasludinājis karu.
"Vairāk nekā 16 mēnešus es neesmu spējusi nevienu apskaut vai kādam pieskarties," pēc ierašanās Oslo žurnālistiem sacīja Mačado, paužot gandarījumu, ka atkal var satikt savus tuviniekus un uzrunāt starptautisko sabiedrību. Drošības apsvērumu dēļ trīs bērnu māte nebija redzējusi savus bērnus aptuveni divus gadus. "Es tikai vēlos pateikt, ka esmu šeit, jo daudzi vīrieši un sievietes riskēja ar savu dzīvību, lai es varētu ierasties Oslo."
"Es ierados šeit, lai saņemtu [Nobela miera] balvu Venecuēlas tautas vārdā, un es to nogādāšu atpakaļ uz Venecuēlu," norādīja politiķe, piebilstot, ka tas notiks "īstajā laikā". Tāpat viņa norādīja, ka apzinās riskus, ko uzņemas. Runājot par draudiem viņas drošībai, Mačado žurnālistiem sacīja: "Ikviens, kurš dzīvo Venecuēlā un vēlas sacīt patiesību, atrodas briesmās."
Jautāta, vai viņa atbalstītu ASV militāru triecienu Venecuēlas teritorijā, ņemot vērā Vašingtonas nesenos uzbrukumus, kā tā apgalvo, Venecuēlas narkotiku kuģiem, Mačado neatbildēja tieši, bet gan apsūdzēja Maduro par "Venecuēlas suverenitātes nodošanu noziedzīgām organizācijām". "Mēs negribējām karu, mēs to nemeklējām... tieši Maduro pasludināja karu Venecuēlas tautai," viņa piebilda.
Mačado apgalvo, ka viņa un viņas komanda ir gatavas veidot valdību Venecuēlā un, ka viņa piedāvājusi Maduro komandai apsēsties pie viena galda, lai izstrādātu miermīlīgu varas pārejas plānu, bet "viņi šādu piedāvājumu noraidīja".
Jāpiemin, ka pat pēc tam, kad valdošā vara Mačado pagājušajā gadā aizliedza piedalīties vēlēšanās, sieviete turpināja vēlēšanu kampaņu aicinot tautu balsot par Edmundo Gonsalesa kandidatūru. Maduro vēlēšanās tika pasludināts par uzvarētāju, kaut arī vēlēšanu iecirkņu dati liecināja, ka Gonsaless ir uzvarējis prezidenta vēlēšanās ar pārliecinošu balsu pārsvaru. Viņa par leģitīmu valsts vadītāju neuzskata ne Eiropas Savienība, ne ASV un citas valstis.