Pēc Trampa uzslavas Ungārija paziņo, ka vairs nepieņems nevienu migrantu
Vien dienu pēc tam, kad ASV prezidents Donalds Tramps uzslavēja Ungāriju par tās migrācijas politiku, Budapešta paziņojusi, ka vairs nepieņems Eiropas Savienības migrācijas solidaritātes mehānismu un vairs nepieņems nevienu migrantu.
Jāpiebilst, ka jau pirmdien ES iekšlietu un tieslietu ministri panāca vienošanos par tā dēvēto solidaritātes mehānismu, kas ietver sistēmu migrantu sadalei starp ES dalībvalstīm. Saskaņā ar šo plānu valstis, kas nevēlas uzņemt bēgļus, tā vietā var sniegt finansiālu ieguldījumu vai materiālu atbalstu. Paredzams, ka pakts stāsies spēkā 2026. gada jūnijā.
"Mēs neīstenosim migrācijas paktu," sacīja Ungārijas premjerministra biroja vadītājs Gergejs Gujāšs. ES "nav pilnvaru izlemt, ar ko ungāriem būtu jādzīvo", uzsvēra amatpersona, norādot uz 2016. gada referendumu, kurā vēlētāji noraidīja migrantu piespiedu pārvietošanu ES. Referendums notika gadu pēc 2015. gada bēgļu krīzes kulminācijas. Tās gaitā Ungārija uzcēla dzeloņstiepļu žogus gar savām robežām ar Serbiju un Horvātiju, lai bloķētu migrāciju pa Balkānu maršrutu.
Jau ziņots, ka aizvadītajā dienā ASV prezidents uzlavēja Ungārijas premjeru Viktoru Orbānu. „Es esmu atbalstījis cilvēkus, kurus daudzi eiropieši necieš. Es atbalstīju Viktoru Orbānu,” viņš piebilda, slavējot Ungārijas premjeru par valsts stingro robežkontroli.