Vašingtona virza plānu par Ukrainas uzņemšanu ES jau 2027. gadā - Tramps pārliecināts, ka "salauzīs" Ungārijas pretestību
ASV un Ukrainas sarunās par Krievijas pret Ukrainu izvērstā kara izbeigšanu tiek spriests arī par Ukrainas pievienošanos Eiropas Savienībai (ES) jau 2027. gadā, vēsta amerikāņu laikraksta "Washington Post" žurnālists Deivids Igneišass, atsaucoties uz ASV un Ukrainas amatpersonām.
ASV un Ukraina apspriež trīs dokumentus, kam būtu jāgulst noregulējuma vienošanās pamatā - miera plānu, drošības garantijas un ekonomikas atveseļošanas plānu.
Viens no izskatāmajiem priekšlikumiem ir Ukrainas pievienošanās ES jau 2027. gadā. Šāds termiņš satrauc dažas ES valstis, taču Trampa administrācija uzskata, ka tā var pārvarēt Ungārijas pretestību, norāda žurnālists.
Sarunās tiek apspriestas arī ASV drošības garantijas Ukrainai un demilitarizētas zonas izveide "gar visu pamiera līniju" - no Doneckas apgabala līdz Hersonai un Zaporižjai. ASV prezidenta Donalda Trampa lielākā kļūda būtu sarunās uzstāt uz stingru termiņu - tagad vai nekad, norāda Igneišass.
"Diplomātija tā nedarbojas, tāpat kā labs bizness. Trampam vajadzētu noslēgt saprātīgu vienošanos, kas neizjuks. Pretējā gadījumā viņš var palikt bez nekā," rezumē Igneišass.