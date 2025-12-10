Pasaulē
Šodien 14:10
VIDEO: Krievijā salavecis ar peli mēģina sadot bietē zirnekļcilvēkam
Aculiecinieki Krievijā iemūžinājuši sensacionālu kautiņu. Ballīšu izklaidētāji pilnos ekipējumos atrisināja strīdu, liekot lietā dūres.
Kautiņā bija iesaistīti trīs tēli - Ziemassvētku vecītis (salavecis - Krievijas folklorā), pele un zirnekļcilvēks. Agresīvais strīds norisinājās uz zāliena šosejas malā.
Nav īsti saprotams, ko šie cilvēki savā starpā nesadalīja, bet ir pietiekoši skaidrs, ka pie vainas bijis alkohols.
Spriežot pēc visa, zirnekļcilvēks bija vienatnē, un pret viņu agresīvi noskaņoti bija pārējie iesaistītie.
Cilvēki soctīklos norāda, ka šis kautiņš ir iestudēts. Kāds cits ir neizpratnē un jautā - kurš pret kuru? Spriediet paši.