Klimata samitam izcērt lielceļu caur džungļiem?
Internetā izplatījušies apgalvojumi, ka “Avenida Liberdade” – 13 kilometru gara četru joslu šoseja Brazīlijā, kas stiepjas cauri Amazones lietusmežiem – būvēta speciāli nesenās ANO klimata konferences COP30 dalībnieku ērtībām.
Šim mērķim līdzās Belemas pilsētai esot izcirsti 100 000 koku. ASV prezidents Donalds Tramps nekavējies pievienot savu balsi, personiskajā platformā “Truth Social” paziņojot, ka tropu meži izzāģēti, lai “ekologi varētu ceļot”.
Patiesībā šo lielceļa projektu Brazīlija izstrādāja kopš 2012. gada, vēl pirms 2023. gadā oficiāli uzņēmās rīkot klimata konferenci. Mērķis bija savienot Belemas kaimiņpilsētu Maritubu ar galvaspilsētu Brazilju, lai mazinātu sastrēgumus uz citiem ceļiem.
Būvniecībā sākās pērn, to vairākkārt apturēja protesti, kamēr varas iestādes aizstāvēja “modernizāciju”. Paras štata infrastruktūras ministrs Adlers Silveira tiešām paziņoja, ka šis ceļš pieder pie 30 projektiem, ko Belema izstrādā, lai vislabākajā veidā apkalpotu COP30 viesus.
Silveiru rakstā “Amazones mežu izcirta, lai būvētu ceļu uz klimata samitu” citēja BBC. Konferences rīkotāji uz to paziņoja, ka šī šoseja neietilpst federālās valdības atbildībā un nav arī COP30 vajadzībām plānoto objektu sarakstā. Pagaidām ceļš nav pabeigts, štats cer būvniecību noslēgt nākamā gada sākumā.
Sašutumu paudušas tuvumā dzīvojošās pamatiedzīvotāju kopienas, ar kurām neesot veiktas konsultācijas. Turklāt kopš 2016. gada Paras štats regulāri sasniedz bēdīgu rekordu – visvairāk zaudētā meža gada laikā Brazīlijā. Pērn vien iznīcināti 1260 kvadrātkilometri, no tiem 90% lauksaimniecības biznesa vajadzībām, ierīkojot jaunas ganības.
