Kā pateikt draugiem un ģimenei, ka šogad svētkus nesvinēsiet
Ne visiem svētku laiks ir gaišs un priecīgs. Ir cilvēki, kuri nesen zaudējuši kādu tuvu cilvēku, citiem ir sarežģījumi ģimenes attiecībās, vēl citus nomāc milzīgie tēriņi, kas saistīti ar svētku dāvanu gādāšanu, vai izjūt trauksmi par nepieciešamību apmeklēt virkni sabiedrisku pasākumu. Šie un vēl citi iemesli var būt par pamatu lēmumam atteikties no ierastās svētku svinēšanas. Taču, kā to izdarīt pareizi, lai kādu nezvainotu un neaizskartu?
Kā šajos svētkos pateikt “nē” un nejusties vainīgam: ekspertu ieteikumi
"Daži cilvēki vienkārši vēlas saprast, kā tas ir – šajā gada posmā atvēlēt laiku tikai sev," žurnālam "Times" atzīst Saba Haruni-Lurija , licencēta laulību un ģimenes terapeite.
"Viņi vēlas dot sev atļauju izmēģināt ko citu un patiesi izprast savus motīvus – kāpēc viņi dažreiz saka "jā" vai "nē". Kas tiek darīts tikai pienākuma pēc, un kas patiesi saskan ar viņu vajadzībām?"
Tomēr vēlme pēc miera bieži saduras ar bažām aizvainot tuviniekus. Ko teikt draugiem un ģimenei, kuri atteikumu varētu uztvert sāpīgi? Lūk, dažādi scenāriji un konkrētas frāzes, ko izmantot, lai nospraustu robežas ar cieņu un empātiju.
"Gribēju paziņot, ka šogad uz Ziemassvētkiem nebūsim – zinu, ka tas var sarūgtināt."
Ja šogad plānojat izlaist ierasto ģimenes saietu, svarīgi ir paziņot par to laikus. "Nevilcinieties," iesaka Andrea Dindingere, licencēta laulību un ģimenes terapeite.
"Cilvēkiem ir jāspēj pārplānot savas ieceres. Viņiem ir jāsaprot, ar cik cilvēkiem rēķināties un cik bagātīgu svētku galdu klāt."
Taču negaidiet, ka tas tiks uztverts viegli. "Īpaši tas attiecas uz tiem, kuriem tas ir liels notikums un kuri izjūt sentimentu pret šiem svētkiem," viņa saka. "Taču tas dod viņiem nedaudz laika, lai pārvarētu vilšanos un skumjas, un, iespējams, izjustu empātiju par to, cik grūts bija jūsu lēmums." Ja tas atbilst jūsu sajūtām, varat piebilst: "Arī man jūsu pietrūks."
"Es novērtēju, ka iedomājies par mani, bet šogad nepiedalīšos nevienā svētku pasākumā. Novēlu jums jauki pavadīt laiku!”
Šis ir skaidrs, tiešs un laipns veids, kā informēt draugus un ģimeni, ka šogad nepiedalīsieties svinībās, vienlaikus neatstājot telpu mēģinājumiem jūs pārliecināt.
"Jums jābūt stingriem, jo, ja tādi nebūsiet, cilvēki mēģinās mainīt jūsu domas vai liks jums justies vainīgiem," saka Lontonija Braienta, licencēta klīniskās garīgās veselības konsultante.
"Man šobrīd ir emocionāli smags posms, tāpēc vēlos nelielu atelpu."
Tas ir godīgs un pārdomāts veids, kā izskaidrot, kāpēc šogad nepiedalāties svētku svinībās. "Jūs atklājat savu emocionālo stāvokli, tādējādi izskaidrojot kontekstu savam lēmumam," eksperte norāda.
Šāda atklātība parasti arī liek cilvēkiem reaģēt ar lielāku sapratni.
"Ir svarīgi darīt to, kas pašam šķiet pareizi. Ja jūtaties mierīgāk un labāk, dodot sev telpu pabūt ar savām sērām, jūs drīkstat to teikt cilvēkiem," uzsver terapeite.
"Šogad diemžēl nevaru atļauties iegādāties dāvanas."
Daudziem naudas jautājums šobrīd ir īpaši smaga tēma. Amerikas Psihiatru asociācijas aptauja rāda, ka 41% cilvēku šajā svētku sezonā izjūt lielāku stresu nekā iepriekšējos gados, un 46% par galveno stresa avotu minējuši tieši dāvanu iegādi.
Ja tas attiecas arī uz jums, speciālisti iesaka skaidri noteikt robežas, pat ja tas liek justies neērti. "Jūs nevienu nevainojat, jūs vienkārši rīkojaties finansiāli atbildīgi," viņa atgādina.
Varat piedāvāt arī radošu risinājumu. Godīgi atzīt, ka šogad finansiāli nevarat atļauties iegādāties dāvanas, un piedāvāt draugiem ikgadējo apdāvināšanos aizstāt ar sirsnīgām pateicības vēstulēm.
Tas neko nemaksā – un, iespējams, būs pat daudz jēgpilnāk par ierasto apmainīšanos ar dāvanām.
"Šogad diemžēl nevarēšu pievienoties, taču noteikti gribēšu zināt, kā jums gāja."
Ja jums ar draugiem ir tradīcija, piemēram, kopīgi apmeklēt baletu "Riekstkodis", bet šogad tam nejūtaties gatavs, pietiks ar īsu un pieklājīgu ziņu. Šāds formulējums skaidri parāda, ka lēmums jau ir pieņemts, taču vienlaikus tiek izrādīta arī interese par draugiem.
"Cilvēki jūs ielūdz, jo viņi vēlas pavadīt laiku kopā ar jums. Jūs viņiem patīkat. Ar šādu atbildi jūs parādāt, ka attiecības jums joprojām ir svarīgas un jūs rūpējaties par viņu sajūtām. Tajā ir laipnība," eksperte skaidro.
Ja saņemat uzstājīgu jautājumu "Kāpēc?!?", nav nepieciešams taisnoties. Vienkārši noslēdziet sarunu: "Paldies, ka jautājat. Šogad tas nav iespējams."
"Izmantošu šo laiku, lai atpūstos un uzkrātu spēkus – tas man šobrīd ir ļoti nepieciešams."
Atpūta nav kaprīze – tā ir nepieciešamība.
Dažkārt svētku laiks ir īstais brīdis, lai atvilktu elpu un atteiktos no ierastajiem pienākumiem un ikdienas skrējiena.
"Laiks, ko veltām atpūtai — ķermenim, prātam un dvēselei — ir ārkārtīgi nozīmīgs," speciāliste uzsver, vienlaikus piebilstot, ka ir pilnīgi pieņemami nospraust robežas un pārvērst svētku laiku nevis par kārtējo pienākumu ķēdi, bet gan par mierpilnu pauzi sevis atjaunošanai.
"Vai varam sarunāt kādu tikšanos divatā — vēlos aprunāties mierīgā gaisotnē?"
Ja saņemat uzaicinājumu uz lielu svētku pasākumu, bet vēlaties no tā izvairīties, pasakiet paldies par ielūgumu un paskaidrojiet, ka šogad vēlaties nedaudz lēnāku dzīves tempu, tāpēc nevarēsiet ierasties, bet labprāt satiktos divatā, lai aprunātos.
Tādā veidā kļūst skaidrs, ka jūsu lēmums nepiedalīties nav noraidījums konkrētajam cilvēkam.
Turklāt, satiekoties lielā ballītē ar vairākiem desmitiem viesu, jēgpilnai sarunai reti atliek laika. "Šādos brīžos nav iespējas apsēsties, izrunāties vai emocionāli vienam otru atbalstīt. Tikšanās divatā to ļauj daudz labāk, vienlaikus mazinot svētku radīto spriedzi," rezumē eksperte.