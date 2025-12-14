Sirdi plosošs video no Ukrainas: pārbijies un nomocījies suns rod uzticību Ukrainas aizstāvim
Soctīklos publicēts aizkustinošs video no Ukrainas, kur iemūžināts suņuks un Ukrainas karavīrs, kurš cenšas dzīvniekam palīdzēt.
Ukrainas karavīrs pamanīja nogurušu un izmisušu bežšķirnes sunīti, kurš bija sapinies optisko šķiedru dronu kabeļu mučkulī.
Ukrainas aizstāvis mēģinaja viņam palīdzēt, tomēr dzīvnieks bija agresīvs, koda rokās un neļāva sev pieskarties. Cilvēks ļāva vairākas reizes sunim iekost cimdā, bet drīz vien suņuka sāpes un bailes pārvērtās uzticībā un karavīrs rūpīgi atbrīvoja viņu no ciešanām.
Cilvēki soctīklos pēc redzētā video slavē karavīra drosmi un līdzjūtību.
- "Nabaga suņuks, tik tievs..."
- "Labs darbs. Visu cieņu. Personīgi es ļoti baidītos ļaut sunim sev iekost, baidoties saslimt ar trakumsērgu."
Optiskās šķiedras droni ir bezpilota lidaparāti, kas tiek vadīti, izmantojot fizisku kabeli — plānu optiskās šķiedras vadu, kas savieno dronu ar operatoru. Atšķirībā no parastajiem radio vai GPS vadības risinājumiem, šī tehnoloģija ļauj apiet elektroniskās karadarbības traucējumus un nodrošina stabilu, šifrētu savienojumu pat spēcīgos signālu bloķēšanas apstākļos.
Šādus dronus plaši izmanto Ukrainas un Krievijas armijas frontes līnijās. Tie ļauj izlūkot pretinieka pozīcijas, koriģēt artilērijas uguni un darboties vietās, kur radio vadība kļūst neefektīva. Kabeļa garums var sasniegt vairākus kilometrus, un signāla kvalitāte šajā attālumā praktiski nesamazinās.
Tomēr tehnoloģijai ir arī trūkumi. Kabelis paliek zemē pēc misijas vai trieciena, radot plastmasas piesārņojumu laukos un mežos. Vides eksperti brīdina, ka šie materiāli nav bioloģiski noārdāmi un var radīt ilgstošu kaitējumu ekosistēmām. Ukrainas lauki, ceļi, frontes joslas un pat meži kļūst par "plastmasas atkritumu tīklājiem". Tas atstāj ietekmi uz dzīvniekiem — plastmasas vadi var savērpties, apdraudot savvaļas dzīvniekus, traucēt migrācijas ceļus un viņu pārvietošanos.
Ukrainas aizstāvji ar dronu nofilmējuši, kā izskatās lauki, kas nosēti ar optisko šķiedru kabeļiem.