Tallinu turpmāk vadīs politikas jaunpienācējs - mēra amatā ievēlēts Pēters Raudseps
Par Tallinas mēru otrdienas vakarā ievēlēts Pēters Raudseps no nacionālkonservatīvās partijas "Tēvzeme".
Par Raudsepu balsoja 46 pilsētas sapulces deputāti, bet pret - 28 deputāti.
Mēra amatā Raudseps nomainījis Jevgeņiju Osinovski no Sociāldemokrātiskās partijas. 55 gadus vecais Raudseps līdz šim nav darbojies politikā. Viņš iestājās partijā "Tēvzeme" pagājušajā nedēļā.
Raudseps ir beidzis Tartu Universitātes Ekonomikas fakultāti finanšu un kredīta specialitātē. Kopš 2023. gada viņš vadīja Igaunijas Konjunktūras institūtu, kas nodarbojas ar ekonomikas pētījumiem.
Pirms tam viņš vadīja Uzņēmējdarbības attīstības fondu, kā arī bija vairāku uzņēmumu, to vidū tirdzniecības kompānijas "Rautakesko Eesti", valsts pasta uzņēmuma "Eesti Post" un rapšu eļļas ražotāja "Werol Tehased" vadītājs.
"Tēvzemes" un centriski kreisās Centra partijas decembra sākumā parakstītais līgums par valdošo koalīciju Tallinas pašvaldībā paredz, ka ka pirmos divus gadus mēra amatu ieņems "Tēvzemes" izvirzīts pārstāvis bez iepriekšējas politiskas pieredzes, bet nākamos divus gadus mēra amatā būs Centra partijas pārstāvis.
Pagājušajā nedēļā par pilsētas sapulces priekšsēdētāju tika ievēlēts Centra partijas līderis Mihails Kelvarts, kas jau bija Tallinas pilsētas sapulces priekšsēdētājs no 2017. līdz 2019. gadam, bet no 2019. līdz 2024. gadam bija Igaunijas galvaspilsētas mērs.
19. oktobrī notikušajās vēlēšanās Tallinas pilsētas sapulcē, kurā ir 79 deputāti, Centra partija ieguva 37 mandātus, Sociāldemokrātiskā partija - 17 mandātus, "Tēvzeme" - 11 mandātus, liberālā Reformu partija - astoņus mandātus un partija "Labējie" - sešus mandātus.