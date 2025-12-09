Zelenskis ar tikšanos pie pāvesta sāk svarīgu vizīti Itālijā
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ieradies vizītē Itālijā un jau ticies ar Romas pāvestu Leonu XIV.
Volodimirs Zelenskis ieradies Romā pēc intensīvas diplomātiskas dienas, kuras laikā viņš tikās ar Eiropas līderiem Londonā un Briselē. Ukrainas prezidents ticies ar pāvestu Leonu Kastelgandolfo pilsētā netālu no Romas.
Tā ir abu pirmā tikšanās kopš sarunām šā gada jūlijā Ukrainas atjaunošanas konferences laikā Romā.
Pēc tam Zelenskis dosies uz tikšanos ar Itālijas premjerministri Džordžu Meloni, kura ir daļa no tā dēvētās “gribas koalīcijas”. Meloni vakar piedalījās videokonferencē ar Zelenski un Eiropas līderiem, lai apspriestu miera plānu.
Zelenskis pirmdien Londonā un Briselē tikās ar Eiropas līderiem, kamēr ASV prezidents Donalds Tramps turpina izdarīt spiedienu uz Kijivu, lai panāktu vienošanos. Tramps apsūdzējis Zelenski tajā, ka viņš pat neesot izlasījis viņa administrācijas sākotnējos priekšlikumus, kurus Ukrainas sabiedrotie uzskatīja par pārlieku labvēlīgiem Krievijai.
Zelenskis pavēstīja, ka Vašingtonas 28 punktu plāns pēc nedēļas nogales sarunām starp ASV un Ukrainu ticis samazināts līdz 20 punktiem. “Mums nepatīk viss tas, ar ko mūsu partneri atgriezās. Lai gan šī problēma lielākoties nav ar amerikāņiem, bet ar krieviem. Taču mēs noteikti pie tā strādāsim, un, kā jau teicu, rītvakar (otrdien) darīsim visu, lai nosūtītu mūsu redzējumu ASV.”
Vašingtonas plāns paredzēja, ka Ukraina atsakās no teritorijām, kuras Krievija vēl nav ieņēmusi, saņemot pretī drošības solījumus, kas nesasniedz Kijivas mērķi kļūt par NATO dalībvalsti.
Zelenskis uzsvēra, ka teritoriju jautājums un starptautiskās drošības garantijas ir divi galvenie strīdu punkti.
“Vai mēs varam piekrist teritoriju atdošanai? Mums tam nav nekādu juridisku tiesību — ne pēc Ukrainas likumiem, ne pēc konstitūcijas, ne pēc starptautiskajām tiesībām. Un arī morālu tiesību mums nav. Galvenais ir zināt, ko mūsu partneri būs gatavi darīt jaunas Krievijas agresijas gadījumā. Pašlaik mēs uz šo jautājumu neesam saņēmuši nekādu atbildi,” viņš piebilda.