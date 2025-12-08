Luvru pēc laupīšanas piemeklējusi jauna nelaime: kas noticis šoreiz?
Pasaulslavenā Luvras muzeja Ēģiptes senlietu bibliotēkā Parīzē notikusi ūdens noplūde, kā rezultātā bojāti vairāki simti grāmatu, manuskriptu un dokumentu.
Lai gan incidents noticis jau 26.novembrī, plašāka informācija par to publiskota tikai nedēļas nogalē. Noplūde pamanīta nepilnas trīs stundas pēc bibliotēkas slēgšanas, vēsta Francijas mediji.
Muzeja pārstāvji apstiprinājuši, ka ūdens sabojājis no 300 līdz 400 vienībām. Cietušo darbu vidū ir 19.gadsimta beigu izdevumi. Amatpersonas gan uzsvērušas, ka "runa nav par vērtīgākajiem darbiem, kas būtu neatgriezeniski zaudēti". Cietušās grāmatas un manuskripti tiek žāvēti, rūpīgi apstrādājot katru lapu ar uzsūcošu papīru.
Iekšējā pārbaudē noskaidrots, ka avāriju izraisījusi noplūde bibliotēkas apkures un ventilācijas sistēmas hidrauliskajā vārstā, kas, visticamāk, atvēries nejauši.
Šī noplūde ir tikai viena no daudzajām problēmām, ar kurām darbinieki saskaras gadiem ilgi, kritizējot novecojušo tehnisko aprīkojumu un ēkas stāvokli. Muzeja vadība informē, ka konkrētajās telpās 2026.gada septembrī plānots sākt kapitālo remontu.
Jāatgādina, ka nesen Luvra piedzīvoja vēl vienu incidentu – 19.oktobrī muzejā tika veikta zādzība, kuras laikā noziedznieki dienas laikā, iekļūstot pa logu, nolaupīja deviņus eksponātus no imperatoru kolekcijas, arī Napoleonam un viņa sievai Žozefīnei piederošas rotaslietas.
Nolaupīto dārglietu vērtība tiek lēsta 88 miljonu eiro apmērā. Par zādzību jau apsūdzēti četri citi cilvēki - trīs vīrieši un viena sieviete. Dārglietas joprojām nav atrastas.