Pasaulē
Šodien 14:36
Vīrietis šauj Oslo iepirkšanās centrā, izraisot pircēju evakuāciju
Pirmdien pēc apšaudes notika evakuācija lielā iepirkšanās centrā Oslo, paziņoja Norvēģijas policija un piebilda, ka iespējamais šāvējs ir aizturēts. Incidents notika tirdzniecības centrā "Storo" Oslo ziemeļos laikā, kad daudz cilvēku aktīvi iepērkas Ziemassvētkiem.
"Mēs esam apsekojuši gandrīz visu tirdzniecības centru un neesam atraduši nevienu ievainotu cilvēku," informēja Oslo policija.
Saskaņā ar policijas sniegto informāciju tika raidīts viens šāviens no šautenes. Šaušanas cēlonis un citas detaļas pagaidām nav zināmas.
Policija paziņoja, ka ir arestējusi šāvēju, kurš šķietami rīkojies viens. Aizdomās turētā identitāte nav publiskota.