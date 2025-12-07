Čehijas prezidents Petrs Pavels
Čehijas prezidents Pavels: var nākties notriekt Krievijas dronus vai lidmašīnas
Čehijas prezidents Petrs Pavels pieļāvis, ka Eiropa sāks asāk reaģēt uz Krievijas provokācijām un var izšķirties par krievu lidrobotu vai lidmašīnu notriekšanu. Intervijā britu laikrakstam "The Sunday Times" Pavels norādījis, ka Rietumu līderi savu neizlēmību cita starpā demonstrē ar savu nepietiekamo reakciju uz gaisa telpas pārkāpumiem no krievu lidrobotu un lidmašīnu puses.
Maskava redz šīs spraugas Eiropas drošībā un tās izmanto, uzsvēris Čehijas prezidents. Tajā pašā laikā viņš paudis pārliecību, ka NATO ir nopietns pamatojums, lai dotu daudz stingrāku pretsparu, nekā tas bijis līdz šim.
"Uzskatu, ka gadījumā, ja šie pārkāpumi turpināsies, pienāks brīdis, kad mums būs jāķeras pie stingrākiem pasākumiem, tajā skaitā pie iespējas notriekt krievu lidmašīnu vai lidrobotu. Krievija nepieļautu atkārtotu savas gaisa telpas pārkāpumu, un mums jārīkojas tāpat," uzsvēris Pavels.