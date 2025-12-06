Protestētāji Londonas Tauerā apķēpājuši kroņa vitrīnu.
Šodien 16:32
FOTO: protestētāji Lielbritānijas Tauerā apķēpājuši valsts kroņa vitrīnu
Londonas Tauerā sestdien aizturēti četri protestētāji, kas ar ēdienu bija apķēpājuši valsts kroņa vitrīnu, pavēstīja policija.
Atbildību par akciju uzņēmusies mazpazīstamā organizācija "Take Back Power", kas sevi raksturo kā nevardarbīgu pilsoniskās pretošanās kustību.
Vitrīna, kur atrodas valsts kronis, apķēpāta ar olu krēmu un ābolu desertu.
"Lielbritānija ir salauzta. Mēs esam atnākuši šeit pie nācijas dārgakmeņiem, lai atgūtu varu," tīmeklī publicētā video klāstīja viens no protestētājiem, aicinot pievienoties organizācijai.
Kamēr policija veica izmeklēšanu, Tauera Dārgakmeņu nams bija slēgts apmeklētājiem.
Organizācija "Take Back Power" pauda, ka veikusi akciju, lai pieprasītu valdībai izveidot pastāvīgu pilsoņu asambleju - Tautas namu -, kas būtu tiesīga "aplikt ar nodokļiem ārkārtējo bagātību un labot Lielbritāniju".