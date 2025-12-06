Dienvidāfrikā hostelī trīs vīrieši sarīko slaktiņu un, mērķus nešķirojot, nošāvuši 11 cilvēkus

Pasaulē

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv/LETA

Dienvidāfrikā netālu no galvaspilsētas Pretorijas bruņoti cilvēki sestdien iebrukuši hostelī un nošāvuši 11 cilvēkus, arī trīs gadus vecu bērnu, paziņoja policija.

"Varu apstiprināt, ka kopumā tika sašauti 25 cilvēki," sacīja policijas pārstāve Atlenda Mate, piebilstot, ka 14 cilvēki hospitalizēti.

Desmit cilvēki mira notikuma vietā Solsvilā, kas atrodas 18 kilometrus uz rietumiem no Pretorijas, bet vēl viens slimnīcā.

Ap plkst. 4.30 hosteļa telpās iekļuvuši trīs bruņoti vīrieši un sākuši šaut uz cilvēkiem, mērķus nešķirojot.

Nogalināto vidū ir arī 12 un 16 gadus veci jaunieši.

Šaušanas motīvs nav zināms, pagaidām neviens nav aizturēts.

Tēmas

Dienvidāfrikas RepublikaĀfrika

