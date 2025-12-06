Frenks Gērijs (1929 - 2025).
Miris arhitekts un prestižās Pickera balvas ieguvējs Frenks Gērijs
96 gadu vecumā Santamonikā, ASV Kalifornijas štatā, savās mājās miris viens no ietekmīgākajiem pagājuša gadsimta arhitektiem Frenks Gērijs, pavēstīja uzņēmuma "Gehry Partners" pārstāve Mīgana Loida.
Gērijs dzimis Toronto, Kanādā, 1929. gadā Polijas ebreju emigrantu ģimenē, bet pusaudža gados kopā ar ģimeni pārcēlies uz ASV.
Viņa pazīstamāko darbu vidū ir Gugenheima muzejs Bilbao, Volta Disneja koncertzāle Losandželosā, ēku komplekss "Der Neue Zollhof" Diseldorfā, Dejojošā māja Prāgā un "Louis Vuitton Foundation" ēka Parīzē.
Par ieguldījumu arhitektūrā Gērijs 1989. gadā saņēma prestižo Prickera balvu.
"Viņa projektus, ja tos salīdzina ar amerikāņu mūziku, vislabāk varētu pielīdzināt džezam - tie ir improvizācijas un dzīvīga, neparedzama gara pilni," toreiz pauda Prickera balvas žūrija.
Gērijs 2002. gadā tika apbalvots ar Kanādas ordeni, bet 2016. gadā ar ASV augstāko civilo apbalvojumu - Prezidenta Brīvības medaļu.