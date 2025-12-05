Temrjukas osta.
Pasaulē
Šodien 18:58
Ukraina uzbrukusi nozīmīgiem militārajiem objektiem Krievijas teritorijā
Ukrainas Aizsardzības spēki naktī uz piektdienu Krievijā veikuši triecienus Temrjukas ostai Krasnodaras novadā un Sizraņas naftas pārstrādes rūpnīcai Samaras apgabalā, pavēstīja Ukrainas armijas ģenerālštābs.
Temrjukas osta cita starpā tiek izmantota sašķidrinātās dabasgāzes un ķīmisko kravu transportēšanai, arī Krievijas armijas vajadzību nodrošināšanai.
Pēc ukraiņu dronu trieciena tur izraisījies ugunsgrēks. Sizraņas naftas pārstrādes rūpnīca piegādā degvielu arī Krievijas armijai.
Arī tur izcēlās ugunsgrēks, un, iespējams, bojāta viena no naftas pārstrādes iekārtām. Par triecienu Sizraņas rūpnīcai vēstīja arī "Telegram" kanāli, savukārt par Temrjukas ostai nodarītajiem postījumiem ziņoja Krasnodaras novada operatīvais štābs.