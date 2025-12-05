Bērniņš izgriezts no vēl dzīvās mammas: šaušalīgā noziegumā apsūdz noslepkavotās sievietes bioloģisko māti un viņas vīru
ASV sabiedrību šokējis baiss noziegums Mičiganas štatā, kur novembra sākumā pazuda 22 gadus jauna grūtniece. Pēc trijām nedēļām viņas sakropļoto līķi atrada mežā, bet tas vēl nebija viss — bērniņš bija pazudis. It kā notikušais nebūtu gana briesmīgs, uz apsūdzēto sola nokļuvuši … nogalinātās sievietes bioloģiskā māte un viņas vīrs, kurš ir rūdīts seksuāls noziedznieks.
22 gadus vecā Rebeka Keja Pārka pazuda 3. novembrī, viņas meklēšana izpelnījās plašu sabiedrības uzmanību, galu galā, viņa bija 38. grūtniecības nedēļā. Pēc vērienīgas meklēšanas pazudušās sievietes līķi atrada 25. novembrī mežā. Bērniņš joprojām nav atrasts.
2. decembrī apsūdzības tika izvirzītas Rebekas bioloģiskajai mātei, 40 gadus vecai Kortnijai Bartolomjū un viņas 47 gadus vecajam vīram Bredlijam Bartolomjū. Plašsaziņas līdzekļi vēsta Rebeku bērnībā adoptēja cita ģimene.
“Godīgi sakot, tas ir ļaunuma iemiesojums,” tiesā paziņoja Veksfordas apgabala prokurore Džoana Kerija, lūdzot tiesu neatbrīvot Bartolomjū pāri pret drošības naudu. Tiesa tam piekrita, un apsūdzētie palikuši aiz restēm.
“Bartolomjū aizveda Rebeku uz viņu mājām, [viņš un Kortnija] piespieda viņu iekāpt citā automašīnā un aizveda viņu uz mežu, kur viņu sadūra, piespieda gulēt uz zemes, kamēr izgrieza viņas bērnu, un izraisīja viņas un bērna nāvi. Tad viņi atstāja Rebeku mežā,” tiesā sacīja Kerija. Viņa šo noziegumu nodēvēja par “iepriekš izplānotu spīdzināšanu un slepkavību,” norādot, ka ļaundari “bija izstrādājuši plānu” un “veica izpēti.”
Tā kā nāvessods Mičiganā ir atcelts, apsūdzētajiem maksimāli draud mūža ieslodzījums. “Detroit News” vēsta, ka Bredlijs Bartolomjū jau vairākkārt bijis notiesāts gan par seksuāliem noziegumiem pret mazgadīgiem, gan citiem noziegumiem.
Tiesas priekšā stājās arī Rebekas līgavainis, 43 gadus vecais Ričards Felors un viņas māsa, 21 gadu vecā Kimberlija Pārka. Felors apsūdzēts par metamfetamīna piegādi, bet Kimberlija — par lietisko pierādījumu viltošanu, melošanu policijas darbiniekam un nepatiesas ziņojuma iesniegšanu.
Rebekas audžumāte Stefānija Pārka paziņoja, ka gadiem ilgi centās savus adoptētos bērnus — Rebeku, Kimberliju un viņu brāli — pasargāt no viņu bioloģiskās mātes. “Es 18 gadus slēpu bērnus no viņas, zinot, ka kaut kas tāds bija ļoti iespējams un šī sieviete ir bīstama,” viņa izteicās “Detroit News”. Stefānija Pārka piebilda, ka viņa adoptējusi arī Rebekas 2 un 3 gadus vecos dēlus, kā arī rūpējas par Kimberlijas vienu gadu veco meitu. “Beka zināja, ka nespēj savus bērnus uzaudzināt tā, kā mēs audzinājām viņu, un viņa vēlējās nodrošināt, ka neatkarīgi no visa viņa varētu tiem piekļūt un viņi tiktu uzaudzināti drošā vidē un mīlēti, gluži kā tas notika ar viņu pašu,” sacīja Stefānija Pārka. Pēdējo reizi viņa ar Rebeku runāja Halovīna naktī dažas dienas pirms viņas pazušanas, kad Rebeka vēlējās puikām novēlēt priecīgu Halovīnu, taču viņi jau bija devušies gulēt, tādēļ viņai nesanāca ar bērniem parunāt.