Bijusī Austrālijas skaistumkonkursa fināliste drosmīgi stājas triju noziedznieku ceļā
Bijusī skaistumkonkursa “Miss Universe Australia” pērnā gada fināliste drosmīgi devās palīgā savam tēvam, kad trīs noziedznieki gaišā dienas laikā Melburnā mēģināja nolaupīt viņu automašīnu.
“Es redzēju, kā manu tēvu grūž, viņam uzbrūk, nogāž zemē, un, protams, es centos viņu aizstāvēt,” 28 gadus vecā Elizabete Kalaša pastāstīja “9News Australia”. “Viņi mēģināja uzbrukt man, pēc tam aizbēga, bet tad atgriezās, lai savāktu nomestās lietas.” Bēgšanas laikā noziedznieki ar automašīnu pārbrauca viņas tēva kājai. Viņš ar smagu traumu tika nogādāts slimnīcā.
“Tas noteikti bija cīņas instinkts, es sajutu adrenalīnu,” stāstīja Elizabete. “Nedomāju, ka viņi gaidīja, ka kāds izskries un tā noreaģēs, tāpēc viņiem tas bija tikpat liels pārsteigums kā man un manam tēvam.”
Viņa atzinās, ka vairs nejūtas droši savās mājās. “Tāda sajūta, ka jāievēro lielāka piesardzība pat savās mājās, kas ir tava drošākā vieta.” "Par ko Melburna ir pārvērtusies? Vieta, kas kādreiz bija visdrošākais štats, nu kļuvusi par tādu, kur mēs baidāmies pat gulēt savās mājās," viņa sūrojās.
Viņas ģimene ieradās Austrālijā pirms apmēram 30 gadiem, meklējot patvērumu no kara plosītās Irākas.
Pagaidām noziedznieki nav notverti.