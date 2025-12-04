Polija līdz martam pagarina termiņu Baltkrievijas pierobežas aizlieguma zonai
Polija pagarina darbības termiņu aizlieguma zonai gar tās 400 kilometrus garo robežu ar Baltkrieviju vēl par trim mēnešiem - līdz nākamā gada 5. martam, ceturtdien pavēstīja Polijas Iekšlietu ministrija. Ministrija kā iemeslu min "pastāvīgos draudus, ko rada migrācijas spiediens no Baltkrievijas".
Baltkrievijas diktatora Aleksandra Lukašenko režīms pret Eiropas Savienību (ES) izvērstā hibrīdkara ietvaros virza nelegālo imigrantu masas, kas ar Minskas atbalstu nogādātas Baltkrievijā, uz robežu ar ES valstīm.
Polija 2022. gada vasarā nostiprināja robežu ar Baltkrieviju ar 5,5 metrus augstu žogu un elektroniskiem sensoriem, taču tas nav apturējis nelegālos imigrantus no mēģinājumiem šķērsot ES ārējo robežu.
Saskaņā ar Iekšlietu ministrijas datiem kopš septembra sākuma reģistrēti vairāk nekā 4600 mēģinājumi.
Aizlieguma zona tika izveidota 2024. gada jūnijā, lai ierobežotu nelegālo migrāciju un uzlabotu apstākļus robežsargiem, policijai un karavīriem.
Zonas josla ir ir vismaz 200 metru platumā gar robežu, bet dažviet tā iekšzemē sniedzas līdz pat četriem kilometriem.
Tajā drīkst iekļūt tikai vietējie iedzīvotāji un drošības dienesti.