Līdz februārim būs slēgta daļa Lietuvas gaisa telpas pie robežas ar Baltkrieviju, no kurienes mēdz ielidot droni
Daļas Lietuvas gaisa telpas slēgšana robežas ar Baltkrieviju pagarināta līdz februārim. "Lidojumu aizlieguma zonas spēkā esamība gaisa telpā robežas posmā ar Baltkrieviju ir pagarināta līdz 2026. gada 1. februārim," aģentūrai BNS ceturtdien pavēstīja Lietuvas armijā.
Gaisa telpa tika slēgta 12. augustā. Kā iepriekš norādīja Aizsardzības ministrija, daļa gaisa telpas pierobežā tika slēgta drošības situācijas un potenciālo draudu sabiedrībai dēļ, īpaši ņemot vērā civilās aviācijas apdraudējumu, ko rada bezpilota lidaparāti, kas pārkāpj gaisa telpu.
Seims septembra beigās grozīja likumus, vienkāršojot procedūru, kā Bruņotaie spēki var neitralizēt dronus, kas apdraud Lietuvas gaisa telpu, un vajadzības gadījumā sazināties ar gaisa satiksmes vadības pakalpojumu sniedzēju, lai nekavējoties ierobežotu lidojumus noteiktās zonās.
Oktobra vidū satiksmes ministrs Jurs Taminsks noteica 26 lidojumu ierobežojumu zonas gaisa telpā virs visas Lietuvas teritorijas.
Šīs zonas var aktivizēt, ja rodas steidzama nepieciešamība pielietot militāru spēku pret droniem, kas pārkāpj Lietuvas gaisa telpu. Apdraudējuma gadījumā konkrētu lidojumu aizlieguma zonu tīklā aktivizē gaisa satiksmes pakalpojumu sniedzējs "Oro navigacija" pēc Bruņoto spēku komandiera vai viņa pilnvarotas personas pieprasījuma.
Saskaņā ar ministrijas sniegto informāciju ierobežojumu zonā esošo gaisa kuģu piloti par draudiem tiks informēti vismaz desmit minūtes pirms lidojumu aizlieguma zonas aktivizēšanas, lai viņiem būtu laiks to pamest. Lai gaisa kuģi tiktu pienācīgi informēti par aktivizētajām aizliegtajām zonām, tiem būs jābūt aprīkotiem ar transponderiem un radiosakariem.
Iepriekšējais regulējums ļāva izmantot militāro spēku tikai izņēmuma gadījumos - ja gaisa kuģis ielido ierobežotas iekļuves zonā un rada reālus draudus svarīgiem valdības objektiem.
Šie grozījumi tika sagatavoti, ņemot vērā šīs vasaras notikumus, kad Lietuvā no Baltkrievijas ielidoja divi Krievijas bezpilota lidaparāti "Gerbera", no kuriem vienā bija sprāgstvielas.