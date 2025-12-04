14 gadi stingra režīma kolonijā: Krievijā par Korāna dedzināšanu tiesātajam studentam atstāj spēkā bargo cietumsodu par "valsts nodevību"
Krievijas Augstākā tiesa atstājusi spēkā par "valsts nodevību" piespriesto 14 gadu cietumsodu 21 gadu vecajam Volgogradas studentam Ņikitam Žuraveļam, kas sākotnēji tika aizturēts un tiesāts par Korāna aizdedzināšanu un "ticīgo jūtu aizskaršanu".
Volgogradas apgabaltiesa pērn novembrī atzina Žuraveļu par vainīgu valsts nodevībā un piesprieda viņam 14 gadus stingra režīma kolonijā, šajā sodā iekļaujot arī iepriekšējo sodu Korāna dedzināšanas lietā.
Tiesa nolēma, ka Žuraveļs, būdams neapmierināts ar varasiestāžu politiku un karu pret Ukrainu, "ar interneta starpniecību uzsāka saraksti ar Ukrainas specdienestu pārstāvi, veica uzdevumus, kas bija vērsti pret Krievijas drošību, tādējādi veicot valsts nodevību".
Izmeklētāji apgalvoja, ka 2023. gadā Žuraveļs nosūtījis Ukrainas drošības dienesta (SBU) pārstāvim videoierakstu ar dzelzceļa vilcienu, kurā pārvadāta Krievijas militārā tehnika, kadrus ar militārajām lidmašīnām, kā arī datus par kādas militārās vienības dienesta transportlīdzekļa kustību. Žuraveļu aizturēja 2023. gada maijā Volgogradā.
Saskaņā ar izmeklētāju versiju viņš esot sadedzinājis Korānu par 10 000 rubļu atlīdzību no Ukrainas specdienestiem un nodevis ierakstu kādam SBU virsniekam.
Korāna dedzināšanas lietā viņš tika tiesāts Čečenijā. Kamēr Žuraveļs atradās pirmstiesas apcietinājumā, viņu apmeklēja Čečenijas vietvalža Ramzana Kadirova nepilngadīgais dēls Adams. Kadirovs vecākais publicēja videoierakstu, kurā redzams, kā dēls sit ar dūrēm un spārda aizturēto vīrieti. Reģiona vietvaldis pauda, ka lepojas ar savu dēlu, un vēlāk piešķīra viņam Čečenijas Republikas varoņa titulu.