Vācija saņem Izraēlas "superieroci" - ekspluatācijā nodota pretraķešu aizsardzības sistēma
Pieaugot Krievijas draudiem, Vācijā trešdien nodota ekspluatācijā apmēram četrus miljardus ASV dolāru (3,4 miljardi eiro) vērtā pretraķešu aizsardzības sistēmas pirmā kārta.
Izraēlā ražotā sistēma "Arrow", kas izstrādāta ar ASV atbalstu, ir projekta "European Sky Shield" ("Eiropas debesu vairogs") sastāvdaļa. Tas tika izstrādāts pēc Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā 2022. gadā.
"Pirmo reizi mēs iegūstam iespēju savlaicīgi brīdināt un aizsargāt mūsu iedzīvotājus un infrastruktūru pret tālas darbības rādiusa ballistiskajām raķetēm," paziņoja Vācijas aizsardzības ministrs Boriss Pistoriuss.
"Mēs uzlabojam NATO Eiropas pīlāru un izpildām NATO plānošanas mērķi," viņš piebilda, uzsverot, ka Vācija uzņemas atbildību.
Līgums par sistēmas "Arrow 3" piegādi, kas noslēgts 2023. gadā, ir lielākais ieroču eksporta darījums Izraēlas vēsturē.
Sistēma ir paredzēta virs Zemes atmosfēras lidojošo tālas darbības rādiusa ballistisko raķešu notriekšanai.
Sistēmu veido radaru sistēmas, palaišanas iekārtas un pārtvērējraķešu baterijas, kas spēj notriekt mērķus līdz pat 100 kilometru augstumā.
Līdz ar Bundesvēra amatpersonām atklāšanas ceremonijā Holcdorfas gaisa spēku bāzē Vācijas austrumos piedalījās arī Izraēlas delegācija.
Šī ir pirmā reize, kad "Arrow" sistēma tiek izvietota ārpus Izraēlas, un Vācijas Aizsardzības ministrija norādīja, ka tas ir "nepārprotams apliecinājums ciešajai saiknei un sadarbībai starp Izraēlu un Vāciju".
Paredzams, ka pēc tam, kad sistēma būs pilnībā darbaspējīga, papildu elementi tiks izvietoti citviet Vācijā.
Izraēliešu mediji norāda, ka Izraēla izmantoja savu sistēmu "Arrow 3", lai pēdējā gada laikā notriektu vairākus desmitus Irānas ballistisko raķešu.
"Arrow 3" sistēma papildina līdz šim Vācijas rīcībā esošās vidējas darbības rādiusa "Patriot" un tuvas darbības rādiusa "Iris-T" zenītraķešu sistēmas.
Vācijas vadītajai "European Sky Shield" iniciatīvai, ko Berlīne ierosināja 2022. gada augustā, kopumā ir pievienojušās vēl 23 valstis.