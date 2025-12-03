Indonēzijā bojāgājušo skaits plūdos pieaudzis līdz 753.
Pasaulē
Šodien 09:37
Indonēzijā turpina pieaugt bojāgājušo skaits plūdos
Bojāgājušo skaits plūdos un zemes nogruvumos Sumatras salā, Indonēzijā, pieaudzis līdz 753, trešdien pavēstīja valsts katastrofu seku likvidācijas dienests.
2600 cilvēki ievainoti, bet pazudušo skaits joprojām ir 650.
Spēcīgas lietusgāzes, pārpludinot upes, izraisot zemes nogruvumus un appludinot veselus rajonus, Sumatrā izraisījās pirms nedēļas.
Trešdien turpinās palīdzības operācijas. Tajās piedalās bruņotie spēki, vietējie ārkārtas situāciju dienesti un kopienas brīvprātīgie, meklējot pazudušos, atbrīvojot aizsprostotos ceļus, piegādājot pārtiku, ūdeni un medicīnas preces.
Bojāgājušo skaits var vēl pieaugt, jo glābēji tikai tagad piekļūst vissmagāk cietušajiem apgabaliem.
Stihijā iznīcinātas 3600 mājas, bet vēl 5800 mājām nodarīti vidēji smagi vai nelieli postījumi.