Irānā aizmuguriski notiesāts Kannu kinofestivāla "Zelta palmas zara" ieguvējs, režisors Džafars Panahi
Irānas tiesa aizmuguriski piespriedusi gadu ilgu cietumsodu režisoram Džafaram Panahi, kā filma "It Was Just an Accident" ("Tas bija tikai negadījums") šogad Kannu kino festivālā saņēma "Zelta palmas zaru", vēsta irāņu ziņu aģentūra ISNA.
Tiesa arī piesprieda Panahi divu gadu aizliegumu ceļot. Panahi atrašanās vieta nav zināma.
"It Was Just an Accident" apvieno "ceļa filmas" jeb "road movie", psiholoģiskā trillera un politiskās alegorijas elementus.
Panahi, kura filmas ir aizliegtas Irānā, ir viens no retajiem režisoriem, kas saņēmis galvenās balvas Berlīnē, Kannās un Venēcijā. Francija ir izvirzījusi "It Was Just an Accident" Oskara balvai kategorijā "Labākā starptautiskā filma".
Panahi advokāts Mostafa Nili pastāstīja ISNA, ka Panahi aizliegts arī piedalīties politiskās vai sabiedriskās organizācijās, un paziņoja, ka viņi centīsies spriedumu pārsūdzēt.
Irānā Panahi jau sen ierobežotas iespējas strādāt un ceļot, un no 2022. gada jūlija līdz 2023. gada februārim viņš atradās ieslodzījumā. Panahi jaunākajā slepeni uzņemtajā filmā jūtama ietekme no laika, ko viņš pavadīja ieslodzījumā, un filmā iekļautas sarunas ar citiem ieslodzītajiem.
Kopš 1979. gada islāma revolūcijas Irānas kino un kultūras nozare ir pakļauta stingrai valsts uzraudzībai. Filmu veidotājiem ir jāsaņem oficiālas atļaujas filmēšanai un demonstrēšanai. Tomēr Irānas dinamiskā mākslas un kino kopiena jau sen ir vieta, kur tiek pausta smalka un dažkārt arī atklāta sistēmas kritika.