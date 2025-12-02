Francijas eksprezidents Fransuā Olands
Pasaulē
Šodien 22:10
Apzagta Francijas eksprezidenta Olanda māja Parīzē, apsūdz divus alžīriešus
Parīzē apzagta bijušā Francijas prezidenta Fransuā Olanda māja. Garnadži paķēruši dažādas mantas, tostarp vērtīgus pulksteņus.
Mājā, kurā notika zādzība, viņš dzīvo ar savu sievu, aktrisi Žūliju Gajē. Zādzība notikusi 22. novembrī, un pēc nepilnas nedēļas divi domājamie ļaundari tika arestēti un kratīšanas laikā atrastās mantas atdotas īpašniekam. Medijos šie aizturētie minēti kā 1994. un 1995. gadā Alžīrijā dzimušie vīrieši.
Fransuā Olands bija Francijas prezidents no 2012. līdz 2017. gadam, kopš 2024. gada jūlija viņš ir Nacionālās asamblejas deputāts.