Vācijas ārlietu ministrs Vādefuls: iespējams, Ukrainai nāksies sāpīgas piekāpties agresorei
Krievijas agresijas apturēšanas centienu ietvaros Ukrainai varētu būt gaidāmas sāpīgas piekāpšanās, uzskata Vācijas ārlietu ministrs Johans Vādefuls.
"Tas, bez šaubām, Ukrainai būs ārkārtīgi grūts process, kā beigās varētu notikt tautas nobalsošana," intervijā, kas otrdien publicēta laikrakstā "Neue Osnabrücker Zeitung", sacīja ministrs. Tad Ukrainas iedzīvotājiem būs jāizlemj, vai viņi var pieņemt piedāvātos noteikumus, lai izbeigtu karu, ņemot vērā Krievijas prasību par plašu teritoriālu piekāpšanos, norādīja Vādefuls. "Diplomātijas uzdevums ir izstrādāt tādus kompromisus, ko konfliktā iesaistītās puses ir spējīgas pieņemt. Galu galā tas neizbēgami ietver sāpīgas piekāpšanās."
Pateicoties starptautiskajiem diplomātiskajiem centieniem, iespēja panākt uguns pārtraukšanu nekad nav bijusi tik liela kā tagad, pauda Vādefuls. Viens no izšķirošajiem nosacījumiem būs tas, ka Ukraina saņems pārliecību, ka tā nebūs neaizsargāta pret jaunu agresiju no Krievijas puses. Galvenā loma šādu garantiju sniegšanā ir ASV, uzsvēra ministrs.