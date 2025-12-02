"Karš tuvojas noslēgumam" - Ukrainas pusē skaidro, kas notiek sarunās
Augstākajā līmenī arvien skaļāk tiek runāts par to, ka karš Ukrainā tuvojas savas pēdējās fāzes noslēgumam.
Ukrainas Augstākās Radas deputāts, valdības drošības apakškomitejas priekšsēdētājs Fjodors Venislavskis intervijā "Telegraf" atzina, ka pēdējo dienu notikumi liecina par ASV mēģinājumu pēc iespējas ātrāk virzīt situāciju uz kara beigām, turklāt nosacījumos, kas pieņemami Ukrainai, nevis Maskavai.
Vai runa ir par nedēļām?
Pēc Venislavska teiktā, ultimātu soļi, līgumu projektu apmaiņa un ASV diplomātijas aktivitāte ir tiešs signāls: Vašingtona vēlas paātrināt risinājumu. Viņš atgādināja, ka tiklīdz notiks tikšanās starp Ukrainas, ASV un Eiropas līderiem, kara beigu termiņus varēs mērīt "nevis mēnešos, bet nedēļās", vēsta "Dialog.ua".
"Mūsu amerikāņu partneri iegulda maksimālas pūles, lai apturētu karu. Es joprojām esmu pārliecināts, ka tā noslēgums ir īstermiņa perspektīva. Tas varētu notikt janvārī, februārī vai martā, bet noteikti ne gadu laikā," paziņoja deputāts.
Vācija: iespējami sarežģīti lēmumi
Ņemot vērā šos paziņojumus, Vācijas ārlietu ministrs Johans Vadefūls intervijā "Neue Osnabrücker Zeitung" atzina, ka ceļš uz kara pārtraukšanu var būt "sāpīgs process", kas teorētiski varētu noslēgties ar referendumu Ukrainā. Tomēr viņš uzsvēra galveno: Ukraina nedrīkst palikt bezspēcīga pret jaunu agresiju, un jebkura pamiera noslēgšana jāpapildina ar reālām drošības garantijām.
Kas notiek tieši tagad
Decembra sākumā ASV spiež uz sarunu paātrināšanu, taču nav vienojušās ar Ukrainu par teritoriālo bloku. Eiropa pastiprina diplomātisko līniju, atzīstot: pamiers ir tuvāk nekā jebkad. Ukraina saglabā skaidru nostāju: nekādas vienpusējas pakļaušanās Krievijai.