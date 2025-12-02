"Rosņeftj" ģenerāldirektora paziņojums par Krieviju "Z" blogeru vidū izraisījis skandālu
Putina tuvākais sabiedrotais un "Rosņeftj" vadītājs Igors Sečins publiski paskaidroja, kā viņš redz Krieviju tās attiecībās ar Pekinu.
Sečins publiski Krieviju nosaucis par "rīsu bļodu Ķīnas rokās" – frāze, kas lika sašust "Z" blogeriem un kļuva par simbolu Kremļa pilnīgai atkarībai no Pekinas.
Pēc viņa teiktā, Krievija ir kļuvusi par Ķīnas "enerģijas rīsu bļodu", kas nozīmē, ka Maskavas uzdevums ir vienkārši piepildīt šo bļodu ar naftu un gāzi.
Krievijas opozīcijas žurnālists Iļja Šepelins pievērsa uzmanību video. "Z" auditorija, kas vēl vakar kliedza par "daudzpolāru pasauli" un "piecelšanos no ceļiem", eksplodēja ar komentāriem sociālajos tīklos. Pat tie, kas atbalstīja režīmu, bija pārsteigti, dzirdot tik pazemojošu atzīšanos no cilvēka, kas pazīstams kā "otrais aiz Putina". Un tā nebija pārteikšanās.
Sečins citēja Sji Dzjiņpinu: "Kā Ķīnas Tautas Republikas priekšsēdētājs trāpīgi teica, Ķīnai ir jātur enerģijas rīsu bļoda savās rokās." Sečins piebilda, ka Krievijai ir "resursu bāze", un tāpēc tā pilda šīs rīsu bļodas lomu.
Tas viss ir sankciju un Putina pret Ukrainu uzsāktā kara rezultāts. Krievija ir strauji zaudējusi globālos tirgus, tostarp Eiropas tirgu, kas ir tās ienesīgākais un Maskavas naftas dolāru avots gadu desmitiem. Tagad Krievijas galvenais tirgus ir Ķīna, kur izejvielas tiek pārdotas ar lielām atlaidēm.
Sociālo mediju lietotāji ironiski atzīmē, ka Maskava tagad oficiāli pozicionē sevi kā no Pekinas atkarīgu piedēkli, piegādājot Ķīnai lētu naftu un gāzi, vienlaikus zaudējot savu ietekmi globālajos tirgos.