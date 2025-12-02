FOTO, VIDEO: Šrilanka saskaras ar smagāko dabas katastrofu tās vēsturē - valsts lūdz starptautisko palīdzību
Ciklons "Ditvah", kas skāra Šrilanku 28. novembrī, prasījis vismaz 410 cilvēku dzīvības, bet 336 cilvēki joprojām ir pazuduši bezvēsts. Valsts prezidents Anura Kumāra Disanajake norādījis, ka šī ir smagākā dabas katastrofa valsts vēsturē un lūdzis starptautiskās sabiedrības palīdzību krīzes pārvarēšanai.
Ciklons "Ditvah", kas skāra Šrilanku 28. novembrī, nodarījis pamatīgus postījumus visos 25 valsts apgabalos. „Ciešam no līdz šim lielākās un smagākās dabas katastrofas mūsu vēsturē. Šī ir pirmā reize, kad šāda mēroga nelaime skar visu valsti,” norāda Šrilankas prezidents.
Ciklons nesa stipras lietavas, kas izraisīja zemes nogruvumus un plūdus. Visvairāk cietušas kalnainās tējas audzēšanas provinces, īpaši Kandi rajons, kurā gājuši bojā 88 cilvēki un 150 pazuduši bezvēsts. Ciklons izpostījis vairāk nekā 15 000 mājas, iznīcinājis desmitiem tiltu un nodarījis postījumus vairāk nekā 200 autoceļiem. Trešdaļa valsts iedzīvotāju palikuši bez elektrības un ūdens padeves.
Pamatīgi pludi skāruši arī galvaspilsētu Kolombo, kur pēc upes Kelani iziešanas no krastiem, tika appludinātas pilsētas ielas. „Ūdens pilsētā sāka celties ceturtdienas vakarā, un piektdienas rītā tas jau ieplūda mūsu mājā. Mums nācās bēgt, līdzi ņemot vienu somu, kurā atradās drēbes,” norāda kāds izdzīvojušais. Neskatoties uz briesmām, daudzi cilvēki atteicās evakuēties, baidoties no tā, ka tiks apzagti. Palīdzību viņiem sniedza vietējie tempļi, kas ar laivām piegādāja palikušajiem pārtiku.
Prezidents valstī ir izsludinājis ārkārtas stāvokli, mobilizējis armiju un lūdzis starptautisko palīdzību. „Šajā izšķirošajā un postošajā brīdī noliksim malā politiskās domstarpības. Mums ir maz laika, lai reaģētu uz šo katastrofu,” aicināja Dissanajeke. Indija un Pakistāna ir nosūtījušas uz Šrilanku palīdzības komandas, lai atbalstītu Šrilankas bruņotos spēkus glābšanas un palīdzības operācijās. Japāna, Austrālija, Ķīna, Jaunzēlande un ASV solījušas valstij sniegt finansiālu atbalstu.
Tikmēr daļa iedzīvotāju valdību kritizē par neadekvātu rīcību, jo brīdinājumi par ciklonu bija saņemti savlaicīgi, taču drošības pasākumi netika veikti. Opozīcija norāda: „Šrilanka cieš no katastrofas, kuru bija iespējams paredzēt, taču valdība izvēlējās to ignorēt.”