Zelenskis ar sievu naktī ieradies vizītē Īrijā
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis naktī uz otrdienu ieradies Dublinā, kur viņu sagaidīja Īrijas premjerministrs Mihāls Mārtins.
Zelenski vizītē Īrijā pavada viņa sieva Olena Zelenska. Saskaņā ar aviācijas monitoringa vietni "AirNav" Ukrainas prezidenta lidmašīna nolaidās Dublinas starptautiskajā lidostā plkst. 22.47 (plkst. 0.47 pēc Latvijas laika).
Mārtins vēlāk sociālajos tīklos paziņoja, ka ticies ar Ukrainas prezidentu un pirmo lēdiju un paudis nelokāmu atbalstu Ukrainas tautai, kas aizstāv savu brīvību un demokrātiju. Viņš arī publicēja video ar tikšanos Dublinas lidostā.
Plānots, ka Ukrainas sarunvedējs, Nacionālās drošības un aizsardzības padomes sekretārs Rustems Umerovs šodien Īrijā prezentēs Zelenskism detalizētu ziņojumu par sarunām ar ASV delegāciju Floridā.
"Es rīt saņemšu pilnu ziņojumu no mūsu delegācijas, nevis pat telefonu. Viņi ieradīsies Īrijā. Viņi man soli pa solim izstāstīs, kur mēs atrodamies sarunās," vizītē Parīzē iepriekš paziņoja Zelenskis.
"Es arī saprotu, ka Savienotās Valstis saņems atbildi no Krievijas puses," viņš piebilda, ar to acīmredzot domājot ASV prezidenta īpašā sūtņa Stīva Vitkofa tikšanos ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu, kas šodien paredzēta Maskavā.
Jau vēstīts, ka Floridā svētdien notika ASV un Ukrainas delegāciju sarunas par iespējām izbeigt Krievijas uzsākto karu pret Ukrainu.
ASV valsts sekretārs Marko Rubio sarunas raksturoja kā produktīvas, taču atzina, ka vēl ir daudz darāmā.
Jau vēstīts, ka ASV ierosinātais 28 punktu plāns tā sākotnējā versijā bija ļoti labvēlīgs Krievijai. Tajā no Ukrainas tika prasīts atdot Krievijai okupētās teritorijas, kā arī tās teritorijas, kuras Krievija nemaz nav iekarojusi. Kijivai arī prasīts apņemties nekad nepievienoties NATO un samazināt armiju.
ASV, Ukrainas un Eiropas pārstāvju sarunās Ženēvā pirms nedēļas ASV plāns tika mainīts, vairāk ņemot vērā Ukrainas nostāju. Taču aģentūra "Bloomberg" norāda, ka sarunas joprojām bremzē tie paši šķēršļi, kas iepriekš.