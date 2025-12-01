Baltā nama preses sekretāre Kerolaina Levita paziņojusi, ka Trampa administrācija jūtas ļoti optimistiski par iespējamo miera noslēgšanu Ukrainā.
Pasaulē
Šodien 22:09
Baltais nams: jūtamies "ļoti optimistiski" par iespējām panākt Krievijas-Ukrainas kara izbeigšanu
ASV prezidenta Donalda Trampa administrācija ir noskaņota ļoti optimistiski attiecībā uz iespējām panākt Krievijas-Ukrainas kara izbeigšanu, pavēstījusi Baltā nama preses sekretāre Kerolaina Levita.
"Man šķiet, ka administrācija jūtas ļoti optimistiski," sacīja Levita, piebilstot, ka prezidents un viņa komanda "ir ļoti smagi strādājuši pie šiem centieniem, un viņi visi tiešām vēlas, lai šis karš beigtos".
"Vēl vakar viņiem bija ļoti labas sarunas ar ukraiņiem Floridā, un tagad, protams, īpašais sūtnis Vitkofs ir ceļā uz Krieviju," sacīja Baltā nama preses sekretāre. Jau ziņots, ka Tampa īpašais sūtnis Stīvs Vitkofs pirmdien dodas Maskavu, kur viņam otrdien paredzētas sarunas ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu.