ASV prezidenta Donalda Trampa īpašais sūtnis Stīvs Vitkofs pirmdien dodas uz Krieviju, bet otrdien Maskavā viņam paredzēta tikšanās ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu.
Pasaulē
Šodien 18:47
Vitkofs vēlreiz ticies ar Ukrainas sarunvedēju Umerovu
ASV prezidenta Donalda Trampa īpašais sūtnis Stīvs Vitkofs pirmdien Floridā aizvadījis vēl vienu tikšanos ar Ukrainas sarunvedēju Nacionālās drošības un aizsardzības padomes sekretāru Rustemu Umerovu.
"Umerovs un Vitkofs tagad atkal tiekas," sacīja avoti, piebilstot, ka "joprojām ir jautājumi" par ASV virzīto miera plānu Krievijas-Ukrainas kara izbeigšanai. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis "sagaida, ka otrdien vizītes laikā Īrijā" tiksies ar Umerovu, lai uzklausītu detalizētu ziņojumu par tikšanos ar ASV prezidenta Donalda Trampa sūtni, norādīja avoti.
Vitkofs pirmdien dodas uz Krieviju, bet otrdien Maskavā viņam paredzēta tikšanās ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu, iepriekš ziņoja ASV mediji.