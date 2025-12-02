"Viņus ielēja betonā" - Apvienotajos Arābu Emirātos atrastas krāpnieka Romāna Novaka un viņa sievas mirstīgās atliekas
Romāna Novaka un viņa sievas skaļā slepkavība izraisīja plašu rezonansi. Laulāto pāri Dubaijā nežēlīgi nogalināja: sākotnēji izskanēja versija par ķermeņu sadalīšanu, taču tagad noskaidrojas jaunas detaļas.
Pirms divām nedēļām mediji ziņoja, ka Dubaijā atrasti kriptovalūtu krāpnieka Romāna Novaka un viņa sievas Annas ķermeņi. Tiek apgalvots, ka mirstīgās atliekas atrastas tuksnesī. No tā izriet, ka versija par ķermeņu sadalīšanu pagaidām netiek apstiprināta.
Izmeklēšanas informācija ir slepena, tāpēc versijas atšķiras. Ir arī informācija, ka ķermeņi bijuši iesaiņoti melnos polietilēna maisos, kuros atradies šķīdinātājs. Apritē ir vēl šausminošāka versija. "Viņus ielēja betonā. Mirstīgās atliekas atrada jau novembrī," pavēstīja avots, kas ir pazīstams ar izmeklēšanas materiāliem.
Pašlaik tiek izskatīta versija, ka Novaka un viņa sievas slepkavība bija pasūtīta. Tas nozīmē, ka izpildītāji darbojās pēc kāda rīkojuma. Slepkava ieradās no Krievijas, noīrēja villu Hatta pilsētā un paņēma automašīnu nomā, vēsta "Starhit".
Novaku it kā uzaicināja uz sarunām ar potenciālo investoru, tāpēc viņš paņēma līdzi sievu, kura vienmēr palīdzēja viņam darījumos. Nonākot noteiktā vietā, uzbrucēji lika pārim pārsēsties citā automašīnā un nogādāja viņus villā, kur viņus gaidīja trīs personas: viņu vārdus jau atklājuši - Konstatins Šahts, Jurijs Šaripovs un Vladimirs Dalekins. "Laulātos grieza ar nažiem, sēdinot viens otram pretī, lai katrs redzētu, kā mirst otrs. Slepkavības izpildītāji jau atrodas īslaicīgajā aizturēšanas vietā (SIZO),"" stāsta cits avots.
Raidījumā "Lai runā" piedalījās liecinieki, kuri pastāstīja par krāpnieka darbību un atcerējās, kā Novaks maldināja cilvēkus par lielām summām.
Savus nelikumīgos darījumus Romāns sāka jau studiju gados, izmantojot uzvārdu Carevs - viņš pārdeva viltotas numurzīmes un viltotus diplomus. Par īpaši liela mēroga krāpšanu viņu pat notiesāja ar cietumsodu. Brīvībā viņš atgriezās 2023. gadā un devās uz Dubaiju kopā ar sievu un divām meitām.
Daudzi uzskatīja, ka Novaks ir mainījies un tagad vadīs biznesu godprātīgi. Taču, kā izrādījās, krāpnieks sāka piedāvāt klientiem "izdevīgus" ieguldījumus, pēc tam pazuda, piesavinoties no klientiem 500 miljonus dolāru.
Saskaņā ar "Starhit" informāciju Anna savā personīgajā blogā pēdējā laikā vairākas reizes publicējusi fotogrāfijas, kurās redzams vīrietis, kas izskatījās pēc apsarga. No tā var secināt, ka Novaks centās nodrošināt ģimenes drošību. Taču viņš nenovērtēja situāciju un nespēja pasargāt ne sevi, ne mīļoto sievu, ar kuru bija kopā vairāk nekā 15 gadus.
"Aptuveni pirms gada, skatoties Anas stāstus, es sapratu, ka viņa sāka staigāt ar apsargu. Reiz es ieraudzīju, kā viņa spēlē golfu, un uzrakstīju, ka nūju vajadzētu turēt citādi. "Nāc, iemācīsi man to pareizi darīt", - atbildēja viņa man komentārā. Mēs sazinājāmies un vienojāmies satikties Dubaijā rudens beigās," pastāstīja ilggadējs laulātā pāra paziņa, kurš dzīvojot Sanktpēterburgā.
"Viņi burtiski dzīvoja greznībā - nauda, jahtas, dārgi automobiļi - bija redzams, ka viņi pelna ne vien labi, bet ļoti labi. Romāna kaislība bija elitārie ārzemju auto, viņam bija vesels luksusa automobiļu parks, kura vērtība bija miljoniem. Viņš iegādājās dzīvokļus un mājas, rīkoja lieliskas atpūtas," stāstīja pāra paziņas, kuri ar viņiem sazinājās pirms dažiem mēnešiem.
Pārim palikušas divas meitas. Mazmeitām atbrauca pakaļ vectēvs, meitenes pašlaik atrodas Sanktpēterburgā, viņām nekas nedraud.
Pašreiz tiek risināts jautājums par laulāto apbedīšanu. Ņemot vērā izmeklēšanas apjomu, kas tiek veikta gan AAE, gan Krievijā, jāiziet visas juridiskās procedūras abās valstīs, un tikai pēc tam mirstīgās atliekas tiks transportētas uz Sanktpēterburgu - tur tiks apbedīti Romāns un Anna. Ceremonijas datums un vieta vēl nav noteikti.