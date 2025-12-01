Maskavā uzsprāgusi "Rostec" darbinieka automašīna: institūts izstrādā lāzersistēmas Krievijas armijai
Maskavā ekplodējusi apvidus auto "Land Cruiser 200 Prado". Tiek ziņots, ka tā piederējusi zinātniekam no "Polyus" pētniecības institūta, kas ražo lāzersistēmas Krievijas armijai.
Maskavā notika sprādziens, iznīcinot "Toyota Land Cruiser" apvidus auto. Transportlīdzeklis piederēja kvantu elektronikas speciālistam "Polyus" pētniecības institūtā, kas ietilpts "Rostec" institūtā un izstrādā lāzertehnoloģijas Krievijas armijai, ziņo Krievijas mediji.
Incidents notika 1. decembrī aptuveni pulksten 9:43 (pēc vietējā laika) ēkas pagalmā Radužnaja ielā 10, Moskovskā. Krievijas mediji par to ziņoja, atsaucoties uz aculiecinieku, kurš ziņoja, ka transportlīdzeklis uzreiz pēc sprādziena aizdegās un pilnībā nodega. Ugunsdzēsējiem izdevās nodzēst liesmas, bet iekšpusē neviena nebija. Ārkārtas situāciju ministrija precizēja, ka par upuriem netika ziņots.
Telegram kanāls "112" apgalvo, ka iznīcinātais apvidus auto piederējis 41 gadu vecam fizisko un matemātisko zinātņu doktoram, kvantu elektronikas speciālistam, kurš strādā "Stelmaha Polusa" pētniecības institūtā.
"Moskovskij Komsomolets" piebilst, ka neilgi pirms incidenta zinātnieks devies komandējumā uz Dienvidaustrumāziju. "Stelmaha Polusa" pētniecības institūts ir daļa no valsts korporācijas "Rostec" holdinga "Švabe" un specializējas lāzersistēmās, kvantu elektronikā, kā arī divējāda lietojuma un ar aizsardzību saistītās izstrādēs.
Institūts piedalās Krievijas Aizsardzības ministrijas militāri tehniskajā forumā "Armija" un izstrādā aprīkojumu Krievijas tiesībaizsardzības iestādēm. Starp tā produktiem ir lāzera mērķu apzīmējums un tālmērs "LCD-4-1", kas paredzēts zemes mērķu izlūkošanai un precīzas artilērijas un gaisa spēku uguns nodrošināšanai jebkurā diennakts laikā. Sakarā ar iesaistīšanos ieroču izstrādē, "Polyus" pētniecības institūts ir iekļauts ASV un ES sankciju sarakstos.
Eiropas dokumenti liecina, ka institūta produkti cita starpā tiek izmantoti "Sosna-1" raķešu sistēmās un "Nona" pašgājēju mīnmetējos. Turpinoties karam Ukrainā, Krievijas drošības spēki jau ir reģistrējuši augsta ranga militāro un aizsardzības amatpersonu nāvi. Maijā Stavropolē tika nogalināts Zaurs Gurcievs, kurš vadīja Mariupoles kaujas desanta komponentu. 2024. gada decembrī sprādzienā Maskavā dzīvību zaudēja NBC aizsardzības spēku vadītājs ģenerālleitnants Igors Kirillovs un viņa palīgs.