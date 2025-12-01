Nesteidzīgo sarunu pārtrauca spēcīgs sprādziens: Ukrainas izlūkdienests Berdjanskā likvidē rosgvardiešus un viņu tehniku
Ukrainas izlūkdienests Zaporižjas apgabalā veica veiksmīgu operāciju okupētajā Berdjanskā. Tika uzbrukts rosgvardes karaspēka un ienaidnieka tehinkas pulcēšanās vietai.
Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenās izlūkošanas pārvalde (HUR) vēsta, ka 2025. gada 19. novembrī plkst. 22:20 pēc Kijivas laika Krievijas karavīru grupa pulcējās zem propagandas reklāmas stenda pie iebraukšanas okupētajā Berdjanskā. Viņu nesteidzīgo sarunu pēkšņi pārtrauca spēcīgs sprādziens.
Tiek ziņots, ka HUR un pretošanās kustības veiksmīgās operācijas rezultātā krievu okupanti cieta zaudējumus gan personāla, gan ekipējuma ziņā.
Tika nogalināti pieci tā sauktās "Rosgvardes" (Krievijas Nacionālās gvardes) drošības dienesta darbinieki, bet vēl četri tika smagi ievainoti. Bojāti tika arī divi ienaidnieka pikapi un bruņumašīna "Tigr".
"Sprādziens Berdjanskā izraisīja ažiotāžu – uz notikuma vietu steidzās ātrās palīdzības un ugunsdzēsēju mašīnas," teikts paziņojumā.
Galvenā izlūkošanas pārvalde (HUR) norādīja, ka katram kara noziegumam pret Ukrainu ir sekas, un atgādināja Krievijas iebrucējiem par neizbēgamo atriebību.
Speciālās operācijas Berdjanskā
29. novembrī Zaporižjas apgabala okupētās Berdjanskas rajonā arī bija dzirdami divi sprādzieni. Ukrainas izlūkdienesti likvidēja "kadiroviešus", kuri organizēja nelegālu biznesu ar zagtu degvielu.
Iepriekš HUR apstiprināja, ka Berdjanskā 5. maijā tika likvidēts spīdzināšanas kameras organizators. Ap pulksten 9:40 pilsētā uzsprāga Jevgēņijam Aleksandrovičam Anaņevskim piederošā "Ford Kuga".
18. jūnijā Berdjanskā tika nošauts nodevējs Mihails Hricajs, kurš spīdzināja Ukrainas ieslodzītos un piesavinājās valsts īpašumu.
Saskaņā ar izlūkdienestu sniegto informāciju viņš bija tā sauktais okupācijas administrācijas "infrastruktūras, mājokļu un komunālo pakalpojumu, kā arī degvielas un enerģijas kompleksa mēra vietnieks".