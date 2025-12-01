Spānijā demonstranti pieprasa Sančesa atkāpšanos
Opozīcijā esošās konservatīvās Tautas partijas (PP) atbalstītāji svētdien Madridē pieprasīja Spānijas premjerministra Pedro Sančesa atkāpšanos.
Vairāki desmiti tūkstošu cilvēku pulcējās Spānijas galvaspilsētas ielās, vainojot Sančesa kreiso valdību korupcijā.
Protestētāji arī aicināja rīkot valstī pirmstermiņa vēlēšanas.
Demonstrāciju organizēja PP sava līdera Alberto Nunjesa Feiho vadībā. Protesta akcija Madrides centrā notika ar saukli "Mafija vai demokrātija?", bet demonstrantiem rokās bija plakāti ar saukļiem "Atkāpies tagad!" un "Sančess, ej prom!"
PP lēš, ka demonstrācijā piedalījās apmēram 80 000 cilvēku, bet Iekšlietu ministrija paziņojusi, ka demonstrantu skaits sasniedzis 40 000.
Sanākušos uzrunāja arī Madrides mērs Hosē Luiss Martiness-Almeida un bijušais premjerministrs Marjano Rahojs, kas abi pārstāv PP.
Iepriekšējo reizi plaši protesti pret Sančesu Madridē notika jūnijā.
Svētdienas demonstrāciju izraisīja Augstākās tiesas pagājušās nedēļas lēmums piemērot pirmstiesas apcietinājumu bijušajam transporta ministram Hosē Luisam Abalosam un viņa bijušajam padomniekam Koldo Garsijam.
Sančess, kas pārstāv sociālistus un atrodas amatā kopš 2018. gada, paudis apņēmību palikt amatā līdz pašreizējā parlamenta sasaukuma beigām 2027. gadā.