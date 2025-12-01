Otrdien Putins tiksies ar Trampa īpašo sūtni Vitkofu
ASV prezidenta Donalda Trampa īpašais sūtnis Stīvs Vitkofs otrdien tiksies ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu, atsaucoties uz ASV diplomātiem, vēsta mediji.
Laikraksts "Wall Street Journal" un ziņu aģentūra AFP ziņo, ka Vitkofs un Trampa znots Džareds Kušners jau pirmdien dosies uz Maskavu.
Vitkofa un Putina tikšanās paredzēta otrdien.
Savukārt Kijivā šonedēļ gaidāma Trampa īpašā sūtņa Dena Driskola ierašanās.
Jau vēstīts, ka Floridā svētdien notika ASV un Ukrainas delegāciju sarunas par iespējām izbeigt Krievijas uzsākto karu pret Ukrainu.
ASV valsts sekretārs Marko Rubio sarunas raksturoja kā produktīvas, taču atzina, ka vēl ir daudz darāmā.
Tramps svētdien paziņoja, ka pēc ASV un Ukrainas delegāciju sarunām ir optimistiski noskaņots par iespējām izbeigt karu.
Arī Ukrainas delegācijas vadītājs, Nacionālās drošības un aizsardzības padomes sekretārs Rustems Umerovs, kas kopā ar Rubio pēc sarunām sniedza paziņojumu žurnālistiem, sacīja, ka sarunas bijušas "produktīvas un sekmīgas", tomēr sīkāk neizteicās, kāds progress panākts, ja vispār panākts.
Umerovs uzsvēra Ukrainas pateicību par ASV atbalstu gandrīz četrus gadus ilgušā kara laikā.
Jau vēstīts, ka ASV ierosinātais 28 punktu plāns tā sākotnējā versijā bija ļoti labvēlīgs Krievijai. Tajā no Ukrainas tika prasīts atdot Krievijai okupētās teritorijas, kā arī tās teritorijas, kuras Krievija nemaz nav iekarojusi. Kijivai arī prasīts apņemties nekad nepievienoties NATO un samazināt armiju.
ASV, Ukrainas un Eiropas pārstāvju sarunās Ženēvā pirms nedēļas ASV plāns tika mainīts, vairāk ņemot vērā Ukrainas nostāju. Taču aģentūra "Bloomberg" norāda, ka sarunas joprojām bremzē tie paši šķēršļi, kas iepriekš.