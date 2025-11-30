Polijas prezidents atcēlis plānoto tikšanos ar Ungārijas premjeru Viktoru Orbānu
Polijas prezidents Karols Navrockis atcēlis nākamnedēļ plānoto tikšanos ar Ungārijas premjeru Viktoru Orbānu, paužot neapmierinātību ar viņa vizīti Maskavā un Orbāna tikšanos ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu.
"Saistībā ar premjerministra Viktora Orbāna vizīti Maskavā un tās kontekstu Karols Navrockis nolēmis ierobežot savas vizītes Ungārijā programmu tikai ar Višegrādas grupas prezidentu samitu Estergomā," platformā "X" paziņoja Ungārijas prezidenta kancelejas starptautiskās politikas biroja vadītājs Marcins Pšidačs.
Trešdien Navrockis dosies divu dienu vizītē uz Ungāriju, kur Višegrādas grupas samitā Estergomā tiksies ar Ungārijas, Slovākijas un Čehijas prezidentiem.
Savukārt ceturtdien Budapeštā plānotā Polijas prezidenta tikšanās ar Orbānu ir atcelta.
"Prezidents Karols Navrockis konsekventi atbalsta reālu iespēju meklēšanu, kā izbeigt Krievijas izraisīto karu Ukrainā," norādījis Pšidačs.
Orbāna un Putina tikšanās Kremlī notika piektdien. Kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā Orbāns, kas pazīstams ar Kremlim draudzīgiem uzskatiem, vairākkārt ticies ar Putinu.